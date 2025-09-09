آيفون 17.. تفاصيل القفزة الكبيرة في بطاريات سلسلة آبل الجديدة

كتب- محمود الهواري:

بعد ساعات قليلة فقط، يترقب عشاق التكنولوجيا حول العالم حدث Apple السنوي الذي ستكشف خلاله الشركة عن سلسلة iPhone 17 الجديدة.

ومن المتوقع الإعلان عن النسخة القياسية وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max إلى جانب ساعات Apple Watch الجديدة وسماعات AirPods Pro 3.

سلسلة آيفون الجديدة

وكشف موقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن سعة بطاريات جميع طرز iPhone 17 استنادا إلى الملفات التنظيمية الصينية لتتضح بعض التفاصيل المهمة حول عمر البطارية والتحسينات المتوقعة.

بطارية هواتف آيفون 17

تشير المعلومات المسربة إلى أن جميع طرز iPhone 17 ستحصل على بطاريات أكبر مقارنة بسلسلة iPhone 16 مع المكاسب الأكبر في طراز iPhone 17 Pro الذي زادت سعته بنسبة 18.7 في المئة لتصل إلى 4252 مللي أمبير ساعة مقارنة بـ 3582 مللي أمبير ساعة في iPhone 16 Pro ما قد يضيف نحو أربع ساعات إضافية من عمر البطارية اليومي.

أما طراز iPhone 17 Pro Max فسيحصل لأول مرة على بطارية تتجاوز 5000 مللي أمبير ساعة لتصل إلى 5088 مللي أمبير ساعة مقارنة بـ 4685 مللي أمبير ساعة في iPhone 16 Pro Max ما يعني زيادة محتملة تصل إلى ثلاث أو أربع ساعات إضافية من الاستخدام اليومي.

بالنسبة لبقية الطرز ستكون سعة البطاريات كالتالي iPhone 17 القياسي 3692 مللي أمبير ساعة iPhone 17 Air 3149 مللي أمبير ساعة وهو أقل بنسبة 17 في المئة من الطراز القياسي بسبب التصميم الفائق النحافة iPhone 17 Pro 4252 مللي أمبير ساعة وiPhone 17 Pro Max 5088 مللي أمبير ساعة.

وتشير التسريبات إلى أن الطرز المجهزة بشريحة eSIM ستتمتع بعمر بطارية أطول قليلا من تلك المزودة بفتحة SIM فعلية ومن المتوقع أن تطرح Apple هذه النسخ في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق محددة بينما ستستمر في بيع الطرز المزودة بشريحة فعلية في مناطق أخرى مثل الصين.

مؤتمر أبل

ويتوقع أن تتحسن كفاءة استهلاك الطاقة بفضل شريحة A19 وA19 Pro المصنعتين باستخدام تقنية 3 نانومتر من TSMC والتي تعتبر أكثر كفاءة من شرائح A18 في سلسلة iPhone 16 فيما ستظل مكونات الهاتف الأخرى مثل الشاشة بنفس الحجم والدقة ما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البطارية.

وسيشهد الحدث الإعلان الرسمي عن مجموعة iPhone 17 وساعات Apple Watch الجديدة وسماعات AirPods Pro 3 مع مزيد من التفاصيل حول تحسينات البطارية وأداء الأجهزة.