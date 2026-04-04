إعلان

سقوط شخص ادعى كونه ضابطًا وأرسل صورًا إباحية لفتاة في القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

09:02 م 04/04/2026

ضبط شخص استخدم مواقع التواصل للتحرش بالفتيات في ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغاثة صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لدأبه على إرسال رسائل وصور إباحية شاذة لها، مدعياً أنه ضابط شرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

وكشفت الفحوصات أن الشكوى لم تتقدم سابقاً لأي جهة، وأنه لا يوجد أي ضابط أو فرد شرطة بالاسم المذكور، وفي يوم 4 الجاري، تقدمت صاحبة الحساب ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن مضمون الشكوى.

وبتحريات الأجهزة الأمنية تبين أن القائم بتوجيه الرسائل والصور المشار إليها شخص منظم حفلات، مقيم بالقاهرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة تحرش إلكتروني رسائل إباحية مواقع التواصل الاجتماعي الادعاء بصفة ضابط مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار و تقارير

نصائح طبية

نصائح طبية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

