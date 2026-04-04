كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغاثة صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لدأبه على إرسال رسائل وصور إباحية شاذة لها، مدعياً أنه ضابط شرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.

المتهم استخدم مواقع التواصل للتحرش بالفتيات

وكشفت الفحوصات أن الشكوى لم تتقدم سابقاً لأي جهة، وأنه لا يوجد أي ضابط أو فرد شرطة بالاسم المذكور، وفي يوم 4 الجاري، تقدمت صاحبة الحساب ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن مضمون الشكوى.

وبتحريات الأجهزة الأمنية تبين أن القائم بتوجيه الرسائل والصور المشار إليها شخص منظم حفلات، مقيم بالقاهرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.