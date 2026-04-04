أكد الإعلامي تامر أمين أن العمل من المنزل يمثل أحد الحلول الذكية لتخفيف الضغط على الطاقة والمواصلات، مشيرًا إلى أن الفكرة أثبتت نجاحها خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن تطبيق يوم أو يومين عمل عن بُعد للموظفين الإداريين الذين لا تستلزم طبيعة عملهم التواجد في المكاتب سيوفر قدرًا كبيرًا من الكهرباء والمجهود.

وقال إن المباني الحكومية العملاقة تستهلك كميات هائلة من الطاقة بسبب الإضاءة والتكييفات والأسانسيرات، موضحًا أن تقليل أيام الحضور سيؤدي إلى وفر كبير في استهلاك الكهرباء والموارد.

وأشار إلى أن العمل من المنزل سيخفف أيضًا من الزحام المروري، ويوفر استهلاك البنزين، ويمنح الموظفين فرصة لتجنب مشقة المواصلات اليومية، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم وحالتهم النفسية.

وشدد على أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية قوية بُذلت فيها استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، مؤكّدًا أن الوقت قد حان لاستخدامها بفعالية في إدارة الأزمة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.