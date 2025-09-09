إعلان

مميزات نظام iOS 26 الجديد من أبل قبل الإعلان عنه رسميا

11:17 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

آيفون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الهواري:

يترقب مستخدمو هواتف آيفون إطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 26، الذي تكشف عنه أبل بالتزامن مع حدثها العالمي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، والذي يشهد أيضا الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

ويأتي النظام ليعزز من تجربة الاستخدام اليومية ويضيف باقة من الخصائص التي تمثل نقلة نوعية لعشاق هواتف الشركة.

واجهة استخدام أكثر مرونة

جاء النظام بواجهة أكثر سلاسة وتفاعلية، مع تخصيص أكبر لشاشة القفل عبر خيارات جديدة للأدوات Widgets والخلفيات الديناميكية.

ذكاء اصطناعي مدمج

أضافت أبل أدوات متطورة للذكاء الاصطناعي تساعد في كتابة النصوص وتحرير الصور بسرعة ودقة أعلى.

تعزيز الخصوصية والأمان

ركزت أبل على رفع مستوى الحماية، عبر منح المستخدم سيطرة أكبر على البيانات الشخصية، بجانب تقنيات جديدة لاكتشاف محاولات الاحتيال.

تطوير التطبيقات المدمجة

حصل تطبيق الرسائل على إمكانيات أوسع للتخصيص وتبادل الوسائط، فيما أصبح تطبيق الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم الألبومات والتعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن.

أداء وبطارية أفضل

حسّن النظام من استهلاك الطاقة لزيادة عمر البطارية، مع دعم أكبر للتطبيقات الثقيلة والألعاب، ما يجعل تجربة الاستخدام أسرع وأكثر استقرارا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البطارية مميزات نظام iOS 26 أبل مستخدمو هواتف آيفون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
آيفون 17.. كيف تشاهد مؤتمر أبل الليلة في مصر ؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم