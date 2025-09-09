مميزات نظام iOS 26 الجديد من أبل قبل الإعلان عنه رسميا

كتب- محمود الهواري:

يترقب مستخدمو هواتف آيفون إطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 26، الذي تكشف عنه أبل بالتزامن مع حدثها العالمي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، والذي يشهد أيضا الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

ويأتي النظام ليعزز من تجربة الاستخدام اليومية ويضيف باقة من الخصائص التي تمثل نقلة نوعية لعشاق هواتف الشركة.

واجهة استخدام أكثر مرونة

جاء النظام بواجهة أكثر سلاسة وتفاعلية، مع تخصيص أكبر لشاشة القفل عبر خيارات جديدة للأدوات Widgets والخلفيات الديناميكية.

ذكاء اصطناعي مدمج

أضافت أبل أدوات متطورة للذكاء الاصطناعي تساعد في كتابة النصوص وتحرير الصور بسرعة ودقة أعلى.

تعزيز الخصوصية والأمان

ركزت أبل على رفع مستوى الحماية، عبر منح المستخدم سيطرة أكبر على البيانات الشخصية، بجانب تقنيات جديدة لاكتشاف محاولات الاحتيال.

تطوير التطبيقات المدمجة

حصل تطبيق الرسائل على إمكانيات أوسع للتخصيص وتبادل الوسائط، فيما أصبح تطبيق الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم الألبومات والتعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن.

أداء وبطارية أفضل

حسّن النظام من استهلاك الطاقة لزيادة عمر البطارية، مع دعم أكبر للتطبيقات الثقيلة والألعاب، ما يجعل تجربة الاستخدام أسرع وأكثر استقرارا.