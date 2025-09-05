جوجل تحدث Circle to Search بميزة الترجمة الفورية أثناء التمرير

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة Circle to Search، يضيف ميزة الترجمة المتواصلة للنصوص أثناء التمرير على الشاشة، ما يجعل استخدام الأداة أسهل وأكثر فاعلية مقارنة بالإصدارات السابقة، التي كانت تتطلب إعادة تفعيل الترجمة مع أي تغيير في محتوى الشاشة.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تسهل على المستخدمين فهم محتوى بلغات مختلفة، سواء عند قراءة منشورات من صناع محتوى عالميين أو عند تصفح قوائم الطعام أثناء السفر.

وللاستفادة من الميزة، يكفي النقر على أيقونة "ترجمة" ثم اختيار خيار Scroll and Translate.

ويتميز التحديث أيضا بالقدرة على الاستمرار في الترجمة حتى عند التبديل بين التطبيقات، حيث تؤكد جوجل أنه "لا يوجد انقطاع" في عملية الترجمة، مما يعزز مرونة الاستخدام في مختلف السيناريوهات.

وستتوفر الميزة حاليا لمستخدمي أجهزة أندرويد، مع منح هواتف سامسونج جالاكسي الأولوية في الحصول عليها، على أن تصل لاحقا إلى باقي الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جوجل المستمرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها اليومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وفهمها بلغات متعددة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

وتعتبر هذه الإضافة جزءا من سلسلة تحديثات متواصلة لأداة Circle to Search، التي تدعم الآن تنفيذ إجراءات فورية بلمسة واحدة على أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، وعناوين المواقع.

ويتوقع مراقبون أن تلقى الميزة الجديدة رواجًا واسعًا بين المسافرين، الطلاب، والموظفين الذين يتعاملون مع محتوى بلغات مختلفة، حيث توفر الوقت والجهد وتجعل تجربة التصفح أكثر انسيابية.

ويرى خبراء أن أداة Circle to Search بدأت تتحول تدريجيا من مجرد أداة للبحث السريع إلى منصة متكاملة للتفاعل الذكي مع النصوص والروابط.