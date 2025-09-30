بالفيديو.. روبوت بشري قادر على التعبير عن المشاعر الواقعية

روبوت بشري قادر على التعبير عن المشاعر الواقعية

مصراوي

طورت شركة الروبوتات الصينية AheadForm رأسا روبوتيا على شكل إنسان قادر على التعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر الواقعية، ما جذب انتباه واسع على منصات التواصل، خاصة بعد نشر مقطع فيديو على يوتيوب يظهر الروبوت وهو يرمش ويلتفت بطريقة واقعية ملفتة.

تسعى AheadForm إلى تحسين تفاعل البشر مع الروبوتات عبر ابتكار وجوه روبوتية واقعية تتميز بملامح معبرة وعيون متحركة.

وتوضح الشركة أن هذه التعابير يتم إنشاؤها من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للإشراف الذاتي مع تقنية التشغيل الحيوي.

وقال موقع الشركة الرسمي: "نحن نطور روبوتات بشرية حيوية متقدمة تدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي ذاتية الإشراف مع التشغيل الحيوي عالي العمق، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من التعبير عن المشاعر الحقيقية وتعبيرات الوجه الواقعية".

تعرض الشركة وجوه الروبوتات البشرية الواقعية ضمن سلسلة Elf، التي تصمم روبوتات ذات ملامح شبيهة بالبشر مع آذان كبيرة وحركات حرة تصل إلى 30 درجة، مدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة وأنظمة تحكم دقيقة.

وكان آخر ما قدمته الشركة هو طراز Xuan، شخصية روبوتية كاملة الجسم مزودة برأس تفاعلي قادر على إظهار تعبيرات وجه غنية وسلوكيات نظرة واقعية، بينما يتمتع نموذج Elf V1 بقدرة على إدراك البيئة والتواصل والتعلم والتفاعل الذكي مع محيطه.

تعتمد هذه الروبوتات على محركات بدون فرشاة متخصصة للتحكم الدقيق في الوجه، تتميز بتشغيل هادئ واستجابة سريعة وتصميم مضغوط وخفيف الوزن وكفء في استخدام الطاقة.

ووفقا لموقع الشركة: "بفضل حجمها الصغير وكفاءتها العالية، يعد هذا المحرك الخيار الأمثل لروبوتات الجيل القادم التي تتطلب تحكمًا دقيقًا لإضفاء تجربة بشرية واقعية".

توقعات مستقبلية وتحديات الصناعة

أعرب مؤسس الشركة هو يوهانغ عن تفاؤله بمستقبل الروبوتات البشرية، متوقعا أن الروبوتات قد تبدو قريبة جدًا من البشر خلال عشر سنوات، وأنها ستتمكن من المشي وأداء المهام تماما مثل الإنسان خلال عشرين عاما.

وأضاف لصحيفة South China Morning Post: "تختلف كل مرحلة من مراحل التطوير، ولكن إنشاء روبوت يشبه الإنسان تماما أمر صعب للغاية".