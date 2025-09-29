يواجه كثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي مشكلة استهلاك الباقة بسرعة قبل موعد التجديد، ما قد يعود إلى وجود متسللين يختَرِقون الشبكة، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية غير متوقعة.

ويشير خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن حماية شبكة الواي فاي تتطلب إجراءات دقيقة ومستمرة لضمان الأمان الشخصي والتحكم في استهلاك الإنترنت.

خطوات حماية شبكة الواي فاي المنزلية

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الممارسات الأساسية لحماية الشبكة ومنع أي وصول غير مصرح به، حيث يؤدي حماية الشبكة إلى التمتع بسرعة الإنترنت كاملة دون مشاركة المتطفلين.

- تغيير اسم الشبكة واستبدال الاسم الافتراضي باسم مخصص يقلل من إمكانية كشف نوع الراوتر ويسهّل حماية الشبكة.

- استخدام كلمة مرور قوية و يجب أن تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز لضمان صعوبة اختراقها.

- تفعيل التشفير القوي مثل WPA2 أو WPA3 بدلاً من WEP أو ترك الشبكة دون تشفير.

- تحديث السوفت وير للراوتر وتحديث البرامج الثابتة بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية المحتملة.

إغلاق نقاط الضعف الإضافية

تعطيل خاصية WPS لأنها قد تسمح بالوصول إلى الشبكة حتى مع وجود كلمة مرور قوية.

مراقبة الأجهزة المتصلة: وفصل أي جهاز غير معروف فورًا مع تغيير كلمة المرور إذا لزم الأمر.

إخفاء شبكة الواي فاي

يعتبر إخفاء الشبكة خطوة إضافية لتعزيز الخصوصية، بحيث لا يظهر اسم الشبكة عند البحث:

طريقة إخفاء الشبكة عبر الراوتر

- فتح متصفح الإنترنت وأدخل عنوان IP الخاص بالراوتر (غالبًا 192.168.1.1 أو 192.168.0.1).

- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالراوتر.

- الانتقال إلى إعدادات الشبكة اللاسلكية (Wireless Settings).

- البحث عن خيار SSID Broadcast أو Enable SSID Broadcast.

- القيام بتعطيل الخيار باختيار Disable.

-حفظ الإعدادات وأعد تشغيل الراوتر

طريقة الاتصال بالشبكة المخفية

بعد إخفاء الشبكة، لن تظهر في قائمة الشبكات المتاحة، وللاتصال بها يدويا

- اختيار إضافة شبكة جديدة يدويا على جهازك.

- إدخال اسم الشبكة (SSID) الذي تم تحديده مسبقا.

- اختيار نوع التشفير المستخدم (مثل WPA2 أو وفق إعدادات الشبكة).