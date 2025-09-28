ميتا تطلق خدمة "فايبس" للفيديوهات القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي

(د ب أ)

في خطوة غير متوقعة، قررت شركة منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس إطلاق خدمة "فايبس" على تطبيق ميتا أيه.آي ومنصة ميتا دوت أيه.آي، التي تتيح مشاركة وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلن مارك تسوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، عن إطلاق فايبس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث عرض سلسلة من مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي.

في أحد الفيديوهات، تقفز مجموعة من المخلوقات ذات المظهر الغامض من مكعب غامض إلى آخر. وفي فيديو آخر، تعجن قطة بعض العجين. ويظهر فيديو ثالث ما يبدو أنها امرأة مصرية من العصر الفرعوني تلتقط صورة سيلفي على شرفة تطل على مصر الفرعونية.

وفقًا لميتا، ففي أثناء تصفح المستخدم للمشاركات الجديدة، سيرى مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من إنتاج صناع المحتوى ومستخدمين آخرين. بمرور الوقت، ستبدأ خوارزمية ميتا بعرض محتوى مخصص للمستخدم.

كما يمكن للمستخدم إنشاء فيديو من الصفر، أو إعادة تكوين فيديو جديد باستخدام فيديو موجود ضمن المحتوى على حسابه. وقبل البث يمكن للمستخدم إضافة عناصر مرئية جديدة، وإضافة موسيقى، وتعديل الأنماط.

بعد ذلك، يمكنه نشر الفيديو مباشرةً على خدمة فايبس، أو إرساله عبر الرسائل المباشرة، أو نشره على منصة إنستجرام أو قصص فيسبوك أو ريلز للفيديوهات القصيرة.

وقال ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، في منشور، إن الشركة قد دخلت في شراكة مع شركتي ميدجورني وبلاك فورست لاب المتخصصتين في إنتاج صور الذكاء الاصطناعي، لتطوير الإصدار الأولي من فايبس، بينما تواصل ميتا تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.