إعلان

ميتا تطلق خدمة "فايبس" للفيديوهات القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

01:06 م 28/09/2025

شركة ميتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

في خطوة غير متوقعة، قررت شركة منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس إطلاق خدمة "فايبس" على تطبيق ميتا أيه.آي ومنصة ميتا دوت أيه.آي، التي تتيح مشاركة وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلن مارك تسوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، عن إطلاق فايبس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث عرض سلسلة من مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي.

في أحد الفيديوهات، تقفز مجموعة من المخلوقات ذات المظهر الغامض من مكعب غامض إلى آخر. وفي فيديو آخر، تعجن قطة بعض العجين. ويظهر فيديو ثالث ما يبدو أنها امرأة مصرية من العصر الفرعوني تلتقط صورة سيلفي على شرفة تطل على مصر الفرعونية.

وفقًا لميتا، ففي أثناء تصفح المستخدم للمشاركات الجديدة، سيرى مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من إنتاج صناع المحتوى ومستخدمين آخرين. بمرور الوقت، ستبدأ خوارزمية ميتا بعرض محتوى مخصص للمستخدم.

كما يمكن للمستخدم إنشاء فيديو من الصفر، أو إعادة تكوين فيديو جديد باستخدام فيديو موجود ضمن المحتوى على حسابه. وقبل البث يمكن للمستخدم إضافة عناصر مرئية جديدة، وإضافة موسيقى، وتعديل الأنماط.

بعد ذلك، يمكنه نشر الفيديو مباشرةً على خدمة فايبس، أو إرساله عبر الرسائل المباشرة، أو نشره على منصة إنستجرام أو قصص فيسبوك أو ريلز للفيديوهات القصيرة.

وقال ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، في منشور، إن الشركة قد دخلت في شراكة مع شركتي ميدجورني وبلاك فورست لاب المتخصصتين في إنتاج صور الذكاء الاصطناعي، لتطوير الإصدار الأولي من فايبس، بينما تواصل ميتا تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة ميتا فيديوهات الذكاء الاصطناعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة