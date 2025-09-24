ما خدمات التزييف العميق في الإنترنت المظلم التي تم التحذير منها؟

(د ب أ)

اكتشف فريق الأبحاث والتحليل العالمي في كاسبرسكي (GReAT) إعلانات على الإنترنت المظلم تروّج لخدمات التزييف العميق للفيديوهات بالمزامنة الفورية مع الصوت والصورة.

وتبدأ أسعار هذه الخدمات من 50 دولارا أمريكيا للفيديوهات الزائفة و30 دولارا أمريكيا للرسائل الصوتية الزائفة، على أن يزداد المبلغ وفقا لطبيعة المحتوى ومدته. وتوصل الفريق إلى هذه النتائج بعدما أجرى تحليلا لمنصات باللغتين الروسية والإنجليزية.

وسبق لكاسبرسكي أن رصدت إعلانات في شبكة الإنترنت المظلم عن خدمات لإنشاء محتوى بتقنية التزييف العميق، غير أنّ أسعارها تفاوتت بين 300 و20 ألف دولار أمريكي للدقيقة الواحدة.

فيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة

أما الخدمات المُعلَن عنها مؤخرا، فتمكّنت جهات التهديد من إنتاج فيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة بشكل فوري وبتكلفة أقل بكثير مما كان عليه سابقا.

وتتضمن الإعلانات عدة خيارات للتزييف، مثل: تغيير ملامح الوجه خلال مكالمات الفيديو عبر تطبيقات المراسلة أو الاجتماعات، وتعديل الوجه أثناء التحقق، بالإضافة إلى استبدال الصورة الحية من الكاميرا بمحتوى مزيف.

ويزعم مروجو هذه الإعلانات تقديم برمجيات تتيح تزامن تعابير الوجه مع النصوص المنطوقة، حتى عند استخدام لغات أجنبية، بالإضافة إلى أدوات لاستنساخ الصوت وتعديل نبرته وطبقته بما يعكس مشاعر مختلفة. ومع ذلك، يرجح أن العديد من هذه الإعلانات ليست سوى محاولات احتيال تستهدف خداع المشترين المحتملين.

ويعلق على هذه المسألة «ديمتري غالوف»، رئيس مركز الأبحاث لروسيا ورابطة الدول المستقلة بفريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي: «لا نرصد فقط عروضا وإعلانات تروج لخدمات التزييف العميق حسب طلب المشترين، بل نرصد كذلك طلبات عديدة على هذه الأدوات. فالجهات الخبيثة تنشط كثيرا في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي ودمج هذه التقنية في عملياتها. وباتت بعض المنصات اليوم تقنيات أكثر تطورا؛ حيث تعرض نماذج لغوية خبيثة (LLMs) مصممة من الصفر، وتعمل محليا على الأجهزة، دون الحاجة إلى النماذج العامة المتاحة.

ولا تأتي هذه التقنيات والأدوات بأي تهديدات سيبرانية جديدة، غير أنها تزيد قدرات المجرمين كثيرا. لهذا ينبغي لخبراء الأمن السيبراني مضاعفة جهودهم لمواجهة هذه التحديات. ومن أكثر السبل فاعلية في التصدي لها، توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة خبراء الأمن السيبراني وتعزيز فعالية الدفاعات".

تدابير مهمة للحماية

وتنصح كاسبرسكي باتخاذ التدابير المهمة التالية للحماية من التهديدات الأمنية:

تأكد من وجود منظومة أمن سيبراني فعالة في مؤسستك، فلا تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل تتضمن خبراء أكفّاء في تكنولوجيا المعلومات. واستخدم منصة استخبارات التهديدات السيبرانية Kaspersky Threat Intelligence لرصد التهديدات المحتملة، التي تحدق بأعمال مؤسستك.

احرص على توعية الموظفين بخطورة التزييف العميق، وتقديم تدريبات دورية منتظمة بشأن طريقة اكتشافه. ويمكنك الاستفادة من منصة Kaspersky Automated Security Awareness لزيادة مستوى الوعي والثقافة الرقمية عند الموظفين.

تعليم طاقم الموظفين طريقة التعرف على دلائل التزييف العميق مثل: الحركات المتقطعة، وتباين الإضاءة بين الإطارات، ودرجات لون الجلد غير الطبيعية، ورمشات العين الغريبة أو عدم رمشها، وتشوهات الصورة، والفيديوهات، التي صورت عمدا بجودة منخفضة أو في ظروف إضاءة سيئة.