ما هي ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام؟

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، عن إطلاق ميزة الدبلجة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصتيها عالميا، وفقا لبيان رسمي.

وتتيح الميزة لصناع مقاطع Reels تحويل أصواتهم إلى لغة أخرى مع مزامنة حركة الشفاه، بعد أن استعرضها مارك زوكربيرج لأول مرة خلال مؤتمر Meta Connect 2024.

وتتوفر حاليا لترجمة الصوت بين الإنجليزية والإسبانية فقط، على أن تضاف لغات جديدة تدريجيا.

في المرحلة الأولى، ستكون الميزة متاحة لصانعي المحتوى في فيسبوك الذين يزيد عدد متابعيهم عن ألف، بينما يمكن لأي حساب عام على إنستاجرام استخدامها.

وتعتمد الأداة على تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على صوت المستخدم الأصلي، لتوليد مسار صوتي مترجم يحاكي نبرته، مع خيار مزامنة الشفاه لمطابقة حركة الفم مع الترجمة.

كما نصحت ميتا باستخدام الميزة مع مقاطع يظهر فيها المتحدث أمام الكاميرا، مع تجنب تغطية الفم أو إضافة موسيقى خلفية عالية، مؤكدة دعم شخصين في نفس المقطع شرط عدم تداخل أصواتهما.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخاصية إلى تمكين صناع المحتوى من توسيع جمهورهم خارج حدود لغتهم الأصلية، مع أداة قياس أداء المقاطع بحسب اللغة المترجمة إليها.

ويذكر أن يوتيوب قد أطلق ميزة مشابهة العام الماضي، بينما أضافت آبل أدوات ترجمة فورية لتطبيقات الرسائل والهاتف وفيس تايم في نظام iOS 26.