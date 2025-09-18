اليوم.. مركبة الشحن الفضائية Cygnus XL تصل إلى محطة الفضاء الدولية



وكالات

أعلنت ناسا، أن مركبة الشحن الفضائية Cygnus XL ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 18 سبتمبر، وستبقى هناك حتى شهر مارس 2026.

وجاء في بيان الوكالة المنشور على موقعها الإلكتروني: "تعتزم ناسا ونورثروب غرومان الوصول بأمان إلى محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 7:18 صباحا بالتوقيت الشرقي (14.18بتوقيت موسكو] يوم الخميس 18 سبتمبر".

يذكر أن صاروخ فالكون 9 الذي حمل مركبة الشحن Cygnus XL إلى الفضاء كان قد أطلق يوم 14 سبتمبر، وفقا لروسيا اليوم.

وكان من المقرر وصول المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 17 سمبتمر ولكن بسبب توقف المحرك الرئيسي قبل الموعد المحدد تأجل التحامها بالمحطة الفضائية الدولية.