كل ما تريد معرفته عن ساعة آبل الجديدة لمراقبة ضغط الدم

كتب- محمود الهواري:

حصلت شركة آبل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لميزة جديدة في ساعاتها الذكية تسمح بالكشف عن ارتفاع ضغط الدم، على أن يبدأ طرحها الأسبوع المقبل، في خطوة قد تنقذ حياة ملايين المستخدمين حول العالم.

وتحول هذه التقنية أجهزة المعصم اليومية إلى أدوات مراقبة صحية، قادرة على تنبيه حوالي مليون شخص عند تعرضهم لمستويات ضغط دم خطيرة.

وكشفت آبل عن الميزة خلال مؤتمرها الصحفي في 9 سبتمبر، إلى جانب الكشف عن سلسلة هواتف iPhone الجديدة وطراز iPhone Air الأقل سمكا.

كيف تعمل الميزة

تعتمد آبل على مستشعر القلب البصري في الساعة لمتابعة استجابات الأوعية الدموية أثناء ضربات القلب. ويحتاج المستخدمون إلى جمع بيانات مستمرة لمدة 30 يوما للحصول على رؤى دقيقة حول صحتهم القلبية الوعائية.

وتقر الشركة بأن الميزة لن تكشف عن جميع حالات ارتفاع ضغط الدم، لكنها تؤكد على التأثير المحتمل الكبير نظرا لعدد مستخدمي ساعات آبل حول العالم.

التوافر والنماذج المتوافقة

ستتوفر ميزة مراقبة ضغط الدم في 150 دولة عند الإطلاق، وتشمل الأجهزة المتوافقة Apple Watch Series 9 و10 و11، بالإضافة إلى الإصدارين المتميزين Ultra 2 وUltra 3.

وتعكس الموافقة التنظيمية خطوة مهمة في طموحات آبل في قطاع الرعاية الصحية، حيث تؤكد الشركة على تحويل الأجهزة القابلة للارتداء من مجرد أدوات للياقة البدنية إلى أدوات طبية جدية.

ويشير التوقيت السريع للموافقة إلى ثقة آبل في دقة التكنولوجيا وفوائدها المحتملة للصحة العامة.

