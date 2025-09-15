كيفية العثور على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب المفقودة

(د ب أ)

بفضل وظيفة "تحديد الموقع" المدمجة في نظامي التشغيل أبل "آي أو إس" وجوجل أندرويد يتمكن المستخدم في بعض الحالات من تحديد موقع الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب المفقودة أو المسروقة، بالإضافة إلى وظيفة إزالة البيانات الشخصية في حالة تعذر العثور على الأجهزة المفقودة أو استعادتها.

ولكن يُشترط للبحث عن الجهاز المفقود عن بُعد، ومن ثم تحديد موقعه المحتمل، فإنه يجب تفعيل وظيفة "تحديد الموقع" على أجهزة أبل أو تفعيل وظيفة "العثور على جهازي" مع الأجهزة المزودة بنظام جوجل أندرويد.

وبالطبع يجب أن يكون الجهاز المراد البحث عنه مشغلا بالفعل، ويمكن للمستخدم تتبع الأجهزة المفقودة عن طريق أي متصفح ويب عبر الرابط «www.icloud.com/find» لأجهزة أبل وعبر الرابط «هنا» لأجهزة جوجل أندرويد.

ومع أجهزة أبل ستظهر خريطة لآخر موقع للهاتف الذكي، والأجهزة الأخرى بوظيفة "تحديد الموقع" والمرتبطة بهوية أبل Apple ID. وبالنسبة لأجهزة جوجل فإنه يجب تحديد الجهاز المفقود، ثم البحث عن الخريطة لمعرفة موقعه، وعندما يتم تحديد موقع الأجهزة المفقودة فإنه يمكن قفل و/أو إزالة الأجهزة المتصلة بالإنترنت في نظامي التشغيل، ولكن يتعين على المستخدم، الذي يختار وظيفة الإزالة، مراعاة أنه لن يتمكن من تحديد موقع الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر خدمة البحث بعد ذلك.

أجهزة اللاب توب

ولا تقتصر وظيفة "تحديد الموقع" على الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية فحسب، بل إنها تشتمل أجهزة اللاب توب باعتبارها أجهزة جوالة أيضا، فقد يسهل سرقتها أو نسيانها في أي مكان.

ويمكن للمستخدم البحث عن أجهزة اللاب توب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز والمفعل بها وظيفة البحث عن طريق الرابط «account.microsoft.com/devices»، علاوة على أنه يمكن البحث عن أجهزة الماك بوك المفقودة عن طريق الرابط «icloud.com/find»، إذا كانت خاصية "تحديد الموقع" تم تفعيلها على الجهاز.

نسخ احتياطي

ودائما ما ينصح الخبراء بضرورة إجراء نسخ احتياطي من البيانات المهمة على الأجهزة بصورة منتظمة، ومن الأفضل أن يتم تخزين بيانات النسخ الاحتياطي على وسائط تخزين خارجية أو على خدمات الحوسبة السحابية، حتى لا تتأزم الأمور عند اضطرار المستخدم لحذف البيانات عن بُعد لدواعي الأمان.

تدوين أرقام الأجهزة المهمة

ومن الإجراءات الضرورية أيضا تدوين أرقام الأجهزة المهمة مثل الرقم التسلسلي، والذي يكون على عبوة تغليف الهاتف الذكي أو الجانب السفلي لجهاز اللاب توب، بالإضافة إلى رقم الهوية الدولية للأجهزة الجوالة، والمعروف اختصارا باسم IMEI؛ حيث يتضمن أي جهاز مزودة بوحدة اتصالات جوالة، بما في ذلك الحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب، برقم IMEI المكون من 15 رقما ويشبه بصمة الإصبع للجهاز الجوال، ولا يرتبط هذا الرقم ببطاقة SIM، بل بالجهاز نفسه، مما يجعله أداة رئيسية لتحديد هوية الجهاز وتتبعه.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى رقم IMEI على الهاتف الذكي من خلال إدخال *#06# في تطبيق الهاتف، وبالنسبة لأجهزة اللاب توب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز فإنه يمكن الوصول لهذا الرقم عن طريق النقر بالزر الأيمن للفأرة على شعار ويندوز، ثم اختيار قائمة الإعدادات، وفي النافذة الجديدة يتم الانتقال إلى "الشبكة والإنترنت/الاتصالات الجوالة/الخيارات المتقدمة"، وهنا يتمكن المستخدم من العثور على رقم IMEI في "خصائص الاتصال".

وتتمثل أهمية الرقم التسلسلي ورقم IMEI عند تقديم بلاغ للشرطة بشأن سرقة الأجهزة الجوالة؛ حيث يمكن للمحققين من خلال هذه الأرقام تحديد مالك الأجهزة، في حالة استردادها أو العثور عليها، وفي حالة سرقة بطاقة SIM أو فقدانها فإنه يجب إبلاغ الشرطة أيضا بالإضافة إلى قفل بطاقة SIM لدواعي الأمان.

