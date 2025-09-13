خطوات بسيطة لاستعادة الإنترنت وحل مشاكل الراوتر في المنزل

كتب- محمود الهواري:

في زمن أصبحت فيه الشبكات المنزلية العمود الفقري للعمل والدراسة والترفيه، يتحول أي عطل في الراوتر أو انقطاع الإنترنت إلى أزمة حقيقية تعطل اليوم بالكامل.

ومع تزايد اعتمادنا على الاتصال الدائم بالشبكة، تبرز الحاجة إلى خطوات بسيطة لكنها فعالة لاستعادة الخدمة وتحسين الأداء.

ووفقا لنصائح CNET المتخصص في التقنية، هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على حل مشكلات الاتصال بالراوتر أو الإنترنت في المنزل.

1- يوصى بإعادة تشغيل المودم والراوتر بفصلهما عن الكهرباء لمدة 30 ثانية ثم توصيلهما مجددا وانتظار الإشارات الضوئية قبل اختبار الاتصال بالإنترنت.

2- التأكد من سلامة الكابلات وتوصيلها بإحكام، لأن أي تلف أو فك في الوصلات قد يسبب ضعف الإشارة أو انقطاعها.

3- ضبط موقع الأجهزة في المنزل للحصول على أفضل تغطية، فكلما اقتربت من الراوتر ازدادت قوة الإشارة، ويمكن أيضا تغيير قناة الراوتر لتجنب تداخل الشبكات اللاسلكية المجاورة.

4- إذا استمرت المشكلة رغم كل الخطوات السابقة، ينصح بالاتصال بمزود خدمة الإنترنت للحصول على دعم فني أو إرسال فريق مختص عند الحاجة.

نصائح إضافية للحفاظ على أداء الشبكة

1- تحديث البرامج الثابتة للراوتر والمودم بشكل دوري

2 - وضع الجهاز في موقع مركزي بعيدا عن الأجسام المعدنية والأجهزة الكهربائية لتقليل التداخل

3- فصل الأجهزة غير المستخدمة لتخفيف الحمل على الشبكة.

باتباع هذه الإجراءات، يمكن للمستخدمين تحسين اتصال الإنترنت المنزلي وتقليل المشكلات الشائعة في الشبكات اللاسلكية.