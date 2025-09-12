يوتيوب تطلق رسميا ميزة الدبلجة الصوتية لتعزيز وصول المحتوى عالميا

كتب- محمود الهواري:

أعلنت منصة يوتيوب عن بدء الإطلاق الرسمي لميزة الدبلجة الصوتية بعد فترة تجريبية استمرت عامين، ما يتيح لصناع المحتوى إضافة مسارات صوتية مدبلجة إلى مقاطع الفيديو بلغات مختلفة، من بينها العربية، بهدف الوصول إلى جمهور عالمي أوسع.

وأوضحت الشركة أن طرح الميزة سيتم تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت المنصة قد بدأت اختبار الميزة في عام 2023 مع عدد من صنّاع المحتوى البارزين، بينهم MrBeast والشيف جيمي أوليفر، حيث اعتمد هؤلاء في البداية على خدمات دبلجة خارجية، قبل أن تقدم يوتيوب أداة دبلجة آلية مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، القادر على تقليد نبرة الصوت الأصلية والانفعالات بشكل واقعي.

وأظهرت بيانات يوتيوب أن صنّاع المحتوى الذين اعتمدوا الميزة الجديدة سجلوا نموًا ملحوظًا في نسبة المشاهدات من خارج اللغة الأصلية للفيديو، حيث تجاوزت 25% من إجمالي وقت المشاهدة، فيما تضاعفت مشاهدات قناة الشيف جيمي أوليفر ثلاث مرات بعد اعتماد الدبلجة.

وتختبر يوتيوب منذ يونيو الماضي ميزة الصور المصغرة المترجمة، التي تتيح لصناع المحتوى تخصيص النصوص الظاهرة في الصور المصغرة بلغات مختلفة لتناسب جمهورا عالميا، بما يعزز التفاعل ويزيل الحواجز اللغوية أمام المستخدمين.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام صناع المحتوى الصغار للوصول إلى أسواق جديدة ومتابعين بلغات مختلفة، خاصةً في الأسواق الناشئة التي تبحث عن محتوى متنوع بلغاتها المحلية.

وأعرب العديد من صناع المحتوى عن ترحيبهم بالميزة الجديدة، مشيرين إلى أنها ستساعدهم في تجاوز عقبة اللغة والوصول إلى جماهير متعددة الثقافات من دون الحاجة إلى إنشاء قنوات منفصلة لكل لغة أو إعادة تسجيل المحتوى بلغات أخرى.

وتمنح هذه الميزة يوتيوب تفوقا على منصات منافسة مثل تيك توك وإنستجرام، التي لم تصل بعد إلى مستوى متقدم من دعم الدبلجة الذكية أو الترجمة الصوتية الآلية.

ورغم الإشادة الواسعة بالميزة، حذر خبراء من احتمال فقدان بعض المعاني الثقافية والتعبيرات المحلية خلال عملية الدبلجة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية المحافظة على الطابع الأصلي للمحتوى.