هل يراقبك فيسبوك ويكشف أسرارك دون علمك؟ خبير يوضح

كتب- محمود الهواري:

في عصر تتزايد فيه المخاوف بشأن الخصوصية الرقمية، يثار التساؤل حول مدى قدرة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، على تتبع اهتمامات المستخدمين وربما حتى التجسس عليهم عبر أجهزتهم.

التجسس في تطبيق فيسبوك

وقال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فيسبوك قد يكون قادرا على تتبع اهتمامات المستخدمين بشكل دقيق.

وأضاف الحارثي في تصريحات لـ "مصراوي"، أن فيسبوك يراقب تفاعلات المستخدمين على الصور والنصوص والفيديوهات، بما في ذلك الإعجابات والمشاهدات والتعليقات، ما يسمح لها ببناء ملفات تعريف دقيقة عن سلوك المستخدم وأنماط اهتماماته.

تطبيق فيسبوك

وتابع الحارثي أن فيسبوك قد يصل إلى بعض البيانات من خلال الميكروفونات المدمجة في الهواتف، مما يتيح له معرفة ما يستمع إليه المستخدمون أو ما يحيط بهم مما يثير مخاوف من إمكانية الاستماع للمستخدمين بشكل مباشر.

ويشير الحارثي إلى أن هذه المعلومات تستخدم لتكوين توصيات مخصصة، أو تقديم محتوى إعلاني مستهدف يتوافق مع اهتمامات كل مستخدم، بما يعزز من قدرة المنصة على التأثير في سلوك المستخدمين وقراراتهم الرقمية.