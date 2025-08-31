وكالات

رفعت شركة "إكس إيه آي" (xAI)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد مهندس سابق تتهمه بسرقة أسرار تجارية مرتبطة بروبوت المحادثة "غروك" ونقلها إلى منافستها "أوبن إيه آي".

وجاء في نص الدعوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، أن المهندس الصيني شيوتشين لي استولى على معلومات حساسة تخص "تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة بميزات تتفوق على تلك التي يقدمها ChatGPT"، واستغلها في وظيفته الجديدة بـ"أوبن إيه آي".

وبحسب الشكوى، عمل لي في xAI منذ العام الماضي وأسهم في تطوير وتدريب "غروك"، لكنه قام في يوليو الماضي، عقب قبوله عرضا من OpenAI وبيع أسهمه في شركته السابقة بقيمة 7 ملايين دولار، بالاستيلاء على ملفات سرية ونقلها إلى أجهزته الخاصة.

كما أوضحت الدعوى أن لي اعترف خلال اجتماع عقد في 14 أغسطس بسرقة بيانات الشركة ومحاولة "إخفاء أثره"، قبل أن يتم العثور لاحقًا على مواد إضافية لم يكشف عنها.

وطالبت xAI المحكمة بإصدار أمر تقييدي يمنعه من الالتحاق بمنافسها إلى جانب تعويضات مالية غير محددة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من لي أو محاميه، كما التزمت OpenAI الصمت حيال القضية.