أندرويد 16.. أبرز المميزات الجديدة والتحسينات التي يقدمها التحديث

كتب- محمود الهواري:

أطلقت جوجل التحديث المستقر لنظام أندرويد 16 لهواتف Pixel والأجهزة اللوحية المؤهلة بعد أشهر من الاختبارات التجريبية.

وبدأ وصول التحديث رسميا لأجهزة Pixel في 10 يونيو، على أن يصل تدريجيا لبقية أجهزة أندرويد خلال عام 2025، ويشمل معظم الهواتف التي طرحت خلال العامين الماضيين، بينما ستستمر الأجهزة الأقدم في الحصول على تحديثات الأمان فقط.

أبرز المميزات في أندرويد 16

تجربة الاستخدام والتحكم في الإشعارات

يقدم أندرويد 16 مزايا جديدة لتحسين تجربة الاستخدام، أبرزها الإشعارات الفورية أو التحديثات المباشرة التي تعرض حالة التطبيقات والخدمات مثل توصيل الطعام والملاحة في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تجميع الإشعارات المتكررة من نفس التطبيق لتنظيم لوحة الإشعارات وتقليل الفوضى.

دعم بروتوكول Auracast للصوت

يدعم النظام بروتوكول Auracast لمشاركة الصوت مع أجهزة متعددة، بما في ذلك سماعات الأذن وأجهزة السمع، مع تسهيل الاستماع في الأماكن العامة مثل الحفلات أو القطارات، ويعمل مع جميع الأجهزة الداعمة لتقنية Bluetooth LE.

تحسينات الفيديو والصوت

أدخلت جوجل برنامج ترميز الفيديو المتقدم APV الذي يتيح تصوير فيديو بدقة 4K و8K مع دعم HDR10+ وفيديو متعدد المشاهد مع الحفاظ على تفاصيل الصورة وجودة الترميز دون فقدان البيانات.

أمان متقدم

يشمل أندرويد 16 صفحة جديدة للحماية المتقدمة، تشمل حظر الشبكات غير الآمنة مثل 2G والمواقع المشبوهة، بالإضافة إلى ميزات مثل التحقق من الهوية Identity Check والحماية المتقدمة Advanced Protection وفحص السلامة Safety Check لإرسال إشعارات لأفراد العائلة أو الأصدقاء عند الحاجة.

واجهة Material 3 Expressive

أول ما يلاحظه المستخدم بعد الترقية هي واجهة Material 3 Expressive الجديدة التي تقدم عناصر تفاعلية متحركة وأزرار وأدوات تحكم أكثر تنوعًا، ما يضيف لمسة جمالية وحيوية دون التأثير على وظائف النظام الأساسية.

التطبيقات التكيفية للأجهزة القابلة للطي

أصبح هناك دعم للتطبيقات التكيفية Adaptive Apps التي تتكيف تلقائيًا مع حجم الشاشة، حيث تظهر التطبيقات بشكل طبيعي على الهاتف، وتتوسع لملء الشاشة عند فتحها على جهاز لوحي أو هاتف قابل للطي، مما يحسن تجربة استخدام الأجهزة الكبيرة.

تحسين تعدد المهام والشاشات المتصلة

يدعم أندرويد 16 Connected Displays لتجربة شبيهة بسطح المكتب عند توصيل الهاتف بشاشات خارجية، مع القدرة على تشغيل نوافذ متعددة وإدارة المهام بشكل أفضل، بالتعاون مع سامسونج لتوفير تجربة مشابهة لنظام DeX.

تحسينات إمكانية الوصول لمستخدمي أجهزة السمع

شهد النظام تحسينات كبيرة لمستخدمي أجهزة السمع، مع دعم أوسع لأجهزة السمع من علامات تجارية متعددة، واستخدام الهاتف كميكروفون لتلك الأجهزة، وضبط مستوى الصوت المحيط بدقة عالية.