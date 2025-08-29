جوجل تطلق أندرويد 16.. كل ما تحتاج معرفته عن الإصدار الجديد

كتب محمود الهواري:

أطلقت جوجل تحديث أندرويد 16 المستقر لهواتف Pixel والأجهزة اللوحية المؤهلة بعد أشهر من الاختبارات التجريبية وبدأ وصول التحديث رسميًا لأجهزة Pixel في 10 يونيو ومن المتوقع أن يصل تدريجيًا لبقية أجهزة أندرويد خلال عام 2025.

ويشمل التحديث معظم الهواتف التي طرحت خلال العامين الماضيين بينما تدعم هواتف Pixel ابتداء من سلسلة Pixel 6 وما أحدث أما الأجهزة الأقدم فستستمر في الحصول على تحديثات الأمان.

مزايا النظام الجديدة

يأتي أندرويد 16 مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تحسن تجربة الاستخدام من أبرزها الإشعارات الفورية أو التحديثات المباشرة التي تعرض حالة التطبيقات والخدمات مثل توصيل الطعام والملاحة في الوقت الحقيقي ودعم بروتوكول Auracast لمشاركة الصوت مع أجهزة متعددة بما في ذلك سماعات الأذن وأجهزة السمع وتحسين إدارة الإشعارات مع تجميع الإشعارات المتكررة من نفس التطبيق وخيارات متقدمة للنوافذ المتعددة وتمكين تعدد المهام عند توصيل الهاتف بشاشات خارجية.

وتجري جوجل حاليا اختبار الإصدار التجريبي Android 16 QPR1 المتوقع أن يقدم دعم التحديثات المباشرة بالكامل وميزات من لغة التصميم Material 3 Expressive وواجهة Connected Displays التي تسمح بتحويل الهاتف إلى تجربة شبيهة بسطح المكتب ويخطط المستخدمون لاستفادة أكبر من شاشات Pixel اللوحية عند الاتصال بشاشات أكبر بما يعزز الإنتاجية وتجربة العمل المتعدد.

تحسينات الفيديو والصوت

أدخلت جوجل برنامج ترميز الفيديو APV المتقدم الذي يتيح تسجيل فيديو بدقة 4K و8K مع دعم HDR10+ وفيديو متعدد المشاهد مع الحفاظ على تفاصيل الصورة ورفع جودة الترميز والتشغيل أما بروتوكول Auracast فهو يسمح لمشاركة الصوت عبر أجهزة متعددة في الوقت نفسه ويعمل مع جميع الأجهزة الداعمة لتقنية Bluetooth LE مما يسهل الاستماع في الأماكن العامة مثل الحفلات أو القطارات دون ضوضاء

أمان متقدم

أندرويد 16 يقدم صفحة جديدة للحماية المتقدمة تشمل حظر الشبكات غير الآمنة مثل 2G والمواقع المشبوهة ويضم ميزات مثل قفل كشف السرقة لتوفير حماية شاملة للمستخدمين الذين يحرصون على الأمان

ميزات إضافية

يتضمن النظام تهدئة الإشعارات لتقليل صوت التنبيهات المتكررة وميزة الحد من الشحن إلى 80٪ لإطالة عمر البطارية وتحسين تجربة تعدد المهام عند توصيل الهاتف بشاشات خارجية بالتعاون مع سامسونج لتقديم تجربة مشابهة لنظام DeX على هواتف Pixel

التوفر العالمي

إلى جانب أجهزة Pixel سيصل أندرويد 16 تدريجيا لشركاء جوجل مثل Samsung وOnePlus وOPPO وXiaomi وVivo وRealme وHonor خلال الأشهر المقبلة كما تخطط جوجل لإطلاق تحديث إضافي لحزمة أدوات التطوير SDK في الربع الرابع من 2025 لتوسيع إمكانيات النظام.