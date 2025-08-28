نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي

(د ب أ)

أطفال اليوم يكبرون في بيئة مالية رقمية؛ حيث يشكل الأمن السيبراني ركنا أساسيا من التوعية المالية. ولم يعد تعلم الأطفال عن المال يتوقف عند الحصالات فقط، بل أصبح يشمل الشراء داخل التطبيقات، وصناديق الغنائم في الألعاب الإلكترونية، والبطاقات المسبقة الدفع المربوطة بالمحافظ الرقمية.

وإذا غاب الوعي بالمخاطر الرقمية العديدة عن الأطفال، فسوف يقعون فريسة لعمليات التصيد الاحتيالي المتخفية على هيئة هدايا مجانية، أو صفقات وهمية في الألعاب الإلكترونية، أو تجديدات الاشتراك المخادعة، أو سرقة الهوية. لذلك ينبغي الجمع بين التوعية المالية والحماية الرقمية، وبذلك يتسنى للأهالي تهيئة أطفالهم لإدارة أموالهم بوعي وذكاء، وحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية المصاحبة لهذه العملية.

وفيما يلي توصيات مفيدة من خبراء كاسبرسكي للأهالي لتعليم أطفالهم إدارة أموالهم بمسؤولية وأمان:

1. ضبط الإنفاق بسقف واضح

إن مساعدة الأطفال على فهم الحدود هي الخطوة الأولى في بناء الانضباط المالي والوعي الرقمي. ابدأ بوضع هيكل ميزانية أساسي لنفقات طفلك المعتادة:

• اللوازم المدرسية

• مصروف الطعام أو الغداء

• المشتريات المتعلقة بالرياضة أو الهوايات

• مشتريات الترفيه (التطبيقات، والألعاب الإلكترونية، والاشتراكات)

لا حاجة بك إلى التدقيق في عمليات الشراء ومراقبتها، وإنما عليك توزيع النفقات بنسب مئوية واضحة، فتخصص مثلا 70% للنفقات المدرسية، و20% لنفقات الترفيه، و10% للادخار.

اغتنم هذه الفرصة لتعريف أطفالك بأهمية التعامل مع الأموال الرقمية، واشرح لهم عن عمليات الشراء داخل التطبيقات، والمعاملات الصغيرة، والرسوم الخفية، التي تستنزف رصيدهم تدريجيا إذا لم يحذروا.

2. استخدام طرق الدفع الآمنة

يبدو إعطاء الأموال النقدية للأطفال أمرا بسيطا، لكنه يأتي بمخاطر كثيرة؛ فقد يضيع الطفل المال، أو يسرق منه، أو ينفقه دون معرفة أوجه الإنفاق. لذلك يكون البديل الآمن والعملي استخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية المخصصة للأطفال، لا سيما أنها مزودة بأدوات تحكم ورقابة أبوية مدمجة.

وتتيح لك هذه الأدوات ضبط حدود الإنفاق، واستلام إشعارات فورية عند عمليات الشراء، وتتبع العمليات، وحظر بعض المواقع مثل الأسواق الإلكترونية أو منصات الألعاب. وبهذا يتصرف الأطفال بأموالهم باستقلالية، أما الأهالي فيظلون مطمئنين لأنهم يراقبون أطفالهم، ويتدخلون إذا لاحظوا سلوكا مريبا أو غير اعتيادي.

ولا تكتمل إدارة الأموال والمدفوعات إلا بتأمين البيئة الرقمية، التي تجري فيها؛ فتطبيقات الخدمات المصرفية والمتاجر الإلكترونية تعد أهدافا محتملة للمجرمين السيبرانيين، لذلك ينبغي تثبيت حل أمن سيبراني يحمي عمليات التصفح والدفع من تلك المخاطر، فهذا الأمر شديد الأهمية حقا.

3. تأمين الأجهزة والحسابات المالية

لا يدرك الأطفال الأهمية البالغة لأمن الحسابات؛ فكلمة مرور ضعيفة أو جهاز مسروق يعرض جميع حساباتهم وأدواتهم المالية لمخاطر كثير.

كآباء يمكنكم حماية أطفالكم من هذه المخاطر باتباع الخطوات التالية:

• تفعيل خيار المصادقة الثنائية (2FA) لكل تطبيق يُستخدم للشراء عبر الإنترنت

• استخدام مدير كلمات المرور، الذي يخزن بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات ويحفظها بأمان، ويتيح للعائلة الوصول إليها إذا وقعت مشكلة

• تعليم الأطفال أساسيات كلمات المرور القوية، ومنها استخدام 12 حرفا ورقما بالحد الأدنى، وتجنب استخدام الأسماء وتواريخ الميلاد، وعدم استخدام الكلمة نفسها في حسابات ومنصات مختلفة

وعندما تصبح هذه الممارسات جزءا من الحياة اليومية للأطفال، فإنها تزودهم بالأدوات الضرورية لحماية أموالهم وبياناتهم الشخصية.

4. مراقبة الاشتراكات والرسوم المتكررة

الاشتراكات من أسهل أنواع النفقات المالية، التي يفقد بها الأطفال القدرة على مراقبة نفقاتهم؛ فمعظم الألعاب الإلكترونية وأدوات التعلم وخدمات البث تعتمد نموذج الدفع المتكرر بدلا من عمليات الشراء لمرة واحدة، فقد يشترك الطفل مثلا في «اشتراك تجريبي مجاني» دون إدراك بأنّه سيصبح تلقائيا رسوما شهرية دورية عند انتهاء المدة التجريبية. وتكون هذه الرسوم صغيرة ومتكررة، فربما يغفل عنها الأهل ولا ينتبهون إليها إلا وقت نفاد الرصيد أو عند تحقق أحدهما من الحساب.

لذلك علّم طفلك الأمور التالية:

• الاستفسار دوما عن الاشتراك قبل التسجيل في أي فترة تجريبية مجانية

• البحث عن إعدادات التجديد التلقائي في التطبيقات، وتعلم طريقة إلغائها

• ضبط تنبيهات في التقويم لتذكيره بتواريخ انتهاء المدة التجريبية للاشتراكات

وينبغي للأهالي مراجعة سجل مشتريات متجر التطبيقات دوريا، وفحص بريدهم الإلكتروني بحثا عن إشعارات التجديد، التي فاتتهم. وتستطيع تطبيقات الخدمات المصرفية وأدوات الأمان تحديد الرسوم المتكررة، أو إرسال تنبيهات فورية لكل معاملة مالية، فيسهل على الأهالي مراقبة المشتريات والنفقات. وهكذا عندما تكون إدارة الاشتراكات مسؤولية مشتركة مع الطفل، فسيدرك أنّ هذه الرسوم «الخفية» هي نفقات حقيقية تتطلب الاهتمام والمتابع.

ويعلق على هذه المسألة «أندريه سيدنكو»، كبير محللي محتوى الويب في كاسبرسكي، قائلا: «لا يسعنا عند الحديث عن التوعية المالية للأطفال الاكتفاء بتعليمهم طريقة تحديد الميزانية أو الادخار؛ فأموالهم رقمية في واقع الحال، وتصرفاتهم المالية الأولى تتم عبر الإنترنت عند تعاملهم مع الألعاب الإلكترونية، والتطبيقات، والمحافظ الرقمية. ولا تكتمل هذه التوعية إلا بامتلاكهم وعيا كافيا بالأمن السيبراني. لذلك ينبغي تعليمهم عن عمليات الاحتيال، وطريقة حماية حساباتهم، واستخدام أدوات الدفع الآمنة، فهذه الأمور تعادل في أهميتها تعليمهم قيمة المال نفسه».