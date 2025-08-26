هواوي تطلق تلفازها الذكي Mate TV الجديد

(د ب أ)

أطلقت شركة هواوي تلفازها الذكي Mate TV الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 5.0، والذي يوفر العديد من التطبيقات حتى أن الشاشة الرئيسية مع مزيج من أيقونات التطبيقات والأدوات تشبه إلى حد كبير الهواتف الذكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن تلفازها الذكي Mate TV الجديد يأتي بشاشة Mini-LED، والتي تتمتع بشدة سطوع HDR تبلغ 5000 نيت، مع تغطية نطاق الألوان BT.2020 بنسبة 91%.

وينبض بداخل التلفاز الذكي معالج ARM قوي جدا وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، مما يمنح التلفاز أداءً يُضاهي أداء الهواتف الذكية الحالية.

ثلاثة خيارات إدخال

وتم تزويد التلفاز الذكي بثلاثة خيارات إدخال: الأول: جهاز تحكم عن بُعد عادي يحرك مؤشر الماوس عبر الشاشة باستخدام أدوات التحكم بالحركة. الثاني: قلم إلكتروني للرسم على التلفاز الذكي، وهو مفيد لغرف الاجتماعات على سبيل المثال.

الثالث: لوحة لمس كبيرة متعددة اللمس مزودة بأزرار كتف يمين ويسار وتحكم بالإيماءات. وتتيح لوحة اللمس هذه تشغيل التلفاز الذكي بشكل مشابه للهواتف الذكية.

وتتيح الكاميرا المدمجة بدقة 50 ميجابيكسل إجراء محادثات فيديو بدقة 4K مباشرةً عبر التلفاز الذكي، كما تتيح هذه الكاميرا التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه ضبط الإعدادات والمحتوى الموصى به تلقائيًا بناءً على من يستخدم التلفاز حاليا.