"نيو" تطلق السكوتر الكهربائي NQiX 500 الجديد

(د ب أ)

أعلنت شركة "نيو" (Niu) عن إطلاق السكوتر الكهربائي NQiX 500 الجديد، والذي يتميز بملامح كلاسيكية أنيقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السكوتر الجديد يأتي مزودا بشاشة TFT بحجم 5 بوصات، والتي توفر تجربة رقمية ملونة وغنية بالمعلومات، إضافةً إلى تكاملها مع تطبيق نيو على الهواتف الذكية لعرض وظائف مثل تشخيص البطارية عن بُعد وإنذارات ضد السرقة، وحتى استخدام الهاتف كمفتاح رقمي بديل لبطاقة NFC.

ويعتمد السكوتر على سواعد محرك بوش كهربائي مثبت في العجلة الخلفية بقوة 5 كيلووات/7 حصان، مع عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة ينطلق السكوتر الكهربائي بسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/س، كما يمكن أن تصل إلى 120 كلم/س مؤقتا عند تفعيل وضع التعزيز.

كما تم تجهيز السكوتر ببطاريتين بسعة 4 كيلووات ساعة، مع مدى سير يبلغ 100 كلم، قبل الحاجة لإعادة الشحن، وهو ما يستغرق 6 ساعات.

ويتميز السكوتر بمركز ثقل منخفض ومساحة كبيرة في صندوق التخزين تحت المقعد تكفي لحقيبة أو خوذة.

ويُظهر السكوتر NQiX 500، الذي يزن حوالي 130 كجم، رشاقة عالية في المنعطفات واستقرارا جيدا بفضل توزيع الوزن، مع تعليق متوازن يجمع بين الراحة والصلابة، في حين يعزز نظامABS والتحكم في الجر من مستوى الأمان أثناء القيادة.