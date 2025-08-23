هاتفك الذكي "الأكثر اتساخا".. نصائح علمية لحمايتك من الجراثيم

وكالات

تشير تقارير موقع ScienceAlert إلى أن الهواتف الذكية، التي نلمسها عشرات المرات يوميا ونحملها في كل مكان، من المطبخ إلى الحمام، غالبا ما تنسى عند التنظيف.

وبينما نحرص على غسل أيدينا وتعقيم أدواتنا، يبقى الهاتف أرضا خصبة لتجمع البكتيريا والفيروسات، وفقا للموقع المتخصص في مجالات منها التكنولوجيا.

ويحتوي الهاتف على بصمات الأصابع وبقع الدهون التي تجعل تنظيفه ضرورة، ليس فقط للحفاظ على مظهره، بل أيضا لحماية صحتنا، إذ يمكن للهواتف أن تحمل مئات أنواع الجراثيم التي تنتقل عند لمسها ثم ملامسة الفم أو الطعام أو مشاركة الهاتف مع الآخرين.

وتحذر شركات مثل أبل وسامسونج من استخدام المنظفات القوية أو غير المناسبة، بما في ذلك المبيضات، بيروكسيد الهيدروجين، الخل، بخاخات الأيروسول، أو مناديل الكحول بتركيز أعلى من 70%، لأنها قد تلحق الضرر بالهاتف، مثل إزالة الطبقة الواقية للشاشة أو التأثير على مقاومة الماء أو تقليل حساسية اللمس.

ويُنصح تنظيف الهاتف باستخدام مناديل مبللة بكحول أيزوبروبيل بنسبة 70% أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

ويجب تنظيف المناطق الحساسة مثل مكبرات الصوت ومنافذ الشحن بواسطة فرشاة ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة، وفصل الهاتف وإزالة أي حافظات قبل البدء.