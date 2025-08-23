إعلان

بعد جدل التحديث الجديد.. مفاجأة في نسب مستخدمي أندرويد و iOS في مصر (بالأرقام)

02:59 م السبت 23 أغسطس 2025

أندرويد

وكالات

في خطوة أثارت جدلا واسعا بين ملايين المستخدمين في مصر، فوجئ حاملو هواتف أندرويد بتغيير مفاجئ في واجهة المكالمات على أجهزتهم عقب التحديث الجديد للنظام، لتبدأ موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للتصميم الجديد ومعارض له.

وبرزت عقب التحديث الذي طرحته شركة "جوجل" تساؤلات حول حجم انتشار هواتف أندرويد في السوق المصرية، مقارنة بمنافسه نظام iOS.

عدد مستخدمي أندرويد في مصر

كشف موقع Stat Counter العالمي المتخصص في تحليل إحصائيات استخدام الإنترنت والتكنولوجيا، أن نظام التشغيل أندرويد يستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الهواتف الذكية في مصر، حيث بلغت حصته نحو 84.23% حتى يوليو 2025.

وأشار التقرير إلى أن نظام iOS من آبل جاء في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 15.3% فقط، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين النظامين في السوق المصرية، التي تميل بوضوح لصالح أندرويد.

