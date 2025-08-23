إعلان

واتساب يطرح ميزة جديدة لتسجيل الرسائل الصوتية عند فشل المكالمات

11:28 ص السبت 23 أغسطس 2025

منصة واتساب للتراسل الفوري

وكالات

أطلقت منصة واتساب للتراسل الفوري تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية في حال عدم تمكنهم من الرد على المكالمات الواردة، بحيث تصل مباشرة إلى الطرف الآخر كتنويه أو بديل عن الرد الفوري.

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الميزة تعمل بطريقة مشابهة للبريد الصوتي، حيث يمكن للمتصل ترك رسالة قصيرة تُحفظ داخل المحادثة بشكل تلقائي.

وتأتي هذه الإضافة في إطار جهود واتساب لتطوير خدمة المكالمات الصوتية وتوفير مرونة أكبر في التواصل، خصوصا عند انشغال المستخدم أو تعذر الرد في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الميزة تدريجيا لمزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل لاحقًا مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما يعزز تجربة الاستخدام ويوفر بدائل عملية للتواصل.

