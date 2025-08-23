واتساب يطرح ميزة جديدة لتسجيل الرسائل الصوتية عند فشل المكالمات

وكالات

أطلقت منصة واتساب للتراسل الفوري تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية في حال عدم تمكنهم من الرد على المكالمات الواردة، بحيث تصل مباشرة إلى الطرف الآخر كتنويه أو بديل عن الرد الفوري.

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الميزة تعمل بطريقة مشابهة للبريد الصوتي، حيث يمكن للمتصل ترك رسالة قصيرة تُحفظ داخل المحادثة بشكل تلقائي.

وتأتي هذه الإضافة في إطار جهود واتساب لتطوير خدمة المكالمات الصوتية وتوفير مرونة أكبر في التواصل، خصوصا عند انشغال المستخدم أو تعذر الرد في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الميزة تدريجيا لمزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل لاحقًا مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، بما يعزز تجربة الاستخدام ويوفر بدائل عملية للتواصل.