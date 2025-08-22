استهلاك كهرباء ومياه.. جوجل تكشف تكلفة سؤال واحد للذكاء الاصطناعي

(د ب أ)

ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" أن إدخال نص واحد إلى برنامج جوجل للذكاء الاصطناعي (جيميناي) يستهلك نحو ما يستهلكه التلفزيون من كهرباء في حوالي تسع ثوان.

وقدرت جوجل متوسط الطاقة المستخدمة بواقع 24 ,0 وات/ ساعة لكل عملية إدخال نص، وذكرت أن نحو خمس قطرات ماء بما يعادل 26 ,0 ملليمتر تستخدم لتبريد مراكز البيانات التي تشغل برنامج الذكاء الاصطناعي خلال نفس العملية.

وأثيرت مخاوف بشأن استهلاك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتزايدة للكهرباء والماء منذ سنوات. وتهدف صناعة التكنولوجيا إلى طمأنة السكان، وتشير، على سبيل المثال، إلى أن كفاءة مراكز البيانات تتزايد.

وعقدت شركة "أوبن إيه آي" التي طورت تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي مقارنة مشابهة في يونيو الماضي، وذكرت أن متوسط استهلاك الطاقة لإدخال نص على تطبيق للذكاء الاصطناعي يبلغ في تقديرها 34 ,0 وات/ ساعة، أي ما يوازي تشغيل فرن لثانية تقريبا.

ورغم أن الاستفسارات الفردية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستهلك طاقة أقل بمرور الوقت بفضل التحسينات التي يتم إدخالها على الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الخوادم، يؤدي الحجم الكبير من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.