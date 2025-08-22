روسيا تفرض على مواطنيها تطبيق منافس لتطبيق واتساب.. ما القصة؟

وكالات

أصدرت الحكومة الروسية أمس الخميس، توجيها يلزم تثبيت تطبيق مراسلة محلي مدعوم من الدولة على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، اعتبارا من الشهر المقبل، في خطوة لتعزيز سيطرتها على الإنترنت وتشجيع استخدام التطبيقات المحلية.

ويأتي هذا القرار بعد فرض السلطات الروسية قيودا على بعض المكالمات عبر "واتساب" المملوك لشركة ميتا، وتطبيق "تليجرام"، متهمة المنصات الأجنبية بعدم التعاون مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

وقالت الحكومة الروسية في بيان اليوم إن تطبيق "ماكس"، الذي ينظر إليه كبديل محلي لتطبيق "واتساب"، سيتم دمجه مع الخدمات الحكومية وسيكون إلزاميا مسبق التثبيت على جميع الأجهزة التي تباع في روسيا، بداية من أول سبتمبر.

وأعلنت الحكومة أن متجر التطبيقات المحلي الروسي "روستور"، المثبت حاليا على أجهزة أندرويد، سيصبح إلزاميا أيضا على جميع أجهزة "أبل" ابتداء من نفس التاريخ.