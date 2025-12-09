"مصر ضمن 150 دولة".. علامات تكشف اختراق هاتفك بعد التحذيرات السيبرانية

على مدار الأيام الماضية، أطلقت شركتا آبل وجوجل موجة جديدة من التحذيرات الأمنية لمستخدمي الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم، محذرتين من استهداف بعض المستخدمين لهجمات قرصنة متطورة تدعمها جهات حكومية.

وأكدت آبل أن التحذيرات التي أرسلتها في الثاني من ديسمبر شملت مستخدمين في أكثر من 150 دولة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاختراق أو عدد المستهدفين أو الجهة المسؤولة عنه.

وجاء إعلان آبل بعد يوم من إعلان جوجل أنها وجهت تحذيرات لمستخدميها الذين وقعوا ضحية برنامج التجسس Intellexa، وهو برنامج مراقبة متطور خاضع لعقوبات أمريكية، موضحة أن الهجمات استهدفت عدة مئات من الحسابات في دول بينها باكستان وكازاخستان وأنجولا ومصر وأوزبكستان والسعودية وطاجيكستان.

مصر والسعودية في دائرة الخطر

وجاءت مصر والسعودية على رأس الدول المستهدفة، ما أثار جدلا واسعا بسبب المخاطر التي يواجهها المستخدمون من تسريب بياناتهم أو اختراق خصوصيتهم.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، بيانا ينبه المواطنين بضرورة توخي الحذر وتأمين هواتفهم، مشددا على أن التحديث المستمر لنظام التشغيل والتطبيقات يشكل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق، مع ضرورة تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة مثل "Lockdown Mode" على أجهزة iPhone وخيارات الحماية المتقدمة على أجهزة Android.

11 علامة تحذيرية على اختراق الهاتف

وبحسب موقع Norton المتخصص في الأمن السيبراني، يوجد 11 علامة تحذيرية تشير إلى احتمال اختراق هاتفك.

وتشمل هذه العلامات أضواء المؤشر التي تضيء عند عدم استخدام الكاميرا أو الميكروفون، واستنزاف البطارية بسرعة، بجانب بطء أداء الهاتف.

ومن العلامات الأخرى التي ذكرها الموقع المتخصص، استهلاك بيانات مرتفع وظهور نوافذ منبثقة متكررة، بجانب مكالمات ورسائل غير اعتيادية، ورموز التحقق غير المرغوب فيها، مشيرا إلى أن من ضمن العلامات نشاط مشبوه في الحسابات أو عمليات إغلاق غير مبررة، بجانب ارتفاع درجة حرارة الهاتف ونفاد مساحة التخزين وتثبيت تطبيقات غير مألوفة.

نصائح مهمة عند احتمالية الاختراق

ويشير Norton إلى أن الخطوة الأولى عند ملاحظة أي من هذه العلامات هي إجراء فحص شامل للبرامج الضارة باستخدام أداة موثوقة مثل Norton 360 Deluxe، ثم إزالة التطبيقات المشبوهة ومسح سجل التصفح والذاكرة المؤقتة، وتغيير كلمات المرور، بجانب تفعيل المصادقة الثنائية (2FA).

وينصح الموقع المتخصص بوضع الهاتف في وضع الطيران لفصل الإنترنت مؤقتا وتجنب إدخال البيانات الحساسة أثناء وجود أي تهديد، وتغطية الكاميرا إذا كانت أضواء المؤشر مضاءة.

ويشدد الخبراء على أهمية تحديث التطبيقات ونظام التشغيل بانتظام، عدم النقر على الروابط المشبوهة، استخدام VPN لتشفير الاتصالات، تعطيل البلوتوث عند عدم الحاجة، وعدم كسر حماية الهاتف، لضمان حماية البيانات الشخصية ومنع المتسللين من الوصول إلى الهاتف واستغلاله في سرقة الهوية أو الابتزاز المالي.