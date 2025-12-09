Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. ما مواصفاته؟



وكالات

قالت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، إن Realme تستعد لطرح هاتف سيكون منافسا لهواتف "آيفون-17" الجديدة.

تبعا للتسريبات فإن هاتف Realme Narzo 90 سيحصل على تصميم خارجي شبيه بعض الشيء بتصاميم هواتف iPhone 17 Pro، كما سيطرح باللون البرتقالي المميز الذي حصلت عليه هواتف آيفون الجديدة.

سيزود الهاتف أيضا بشاشة OLED بمقاس 6.78 بوصة، بدقة عرض +FHD، ترددها يعادل 120 هيرتز، ودعمت بتقنيات متطورة لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج MediaTek Dimensity 7300، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

وكاميرته الأمامية ستكون ثلاثية العدسة، مزودة بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

سيحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وفقا لروسيا اليوم.