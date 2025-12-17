"بيكهام" و"كمال" يشعلان زفاف عبد القادر بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تحولت قاعة الزفاف بمدينة المنصورة إلى ملتقى لنجوم الكرة المصرية، حيث حرص الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان "بيكهام" على تصدر المشهد في حفل زفاف زميلهم أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي، مقدمين فاصلاً من الدعم الأخوي والمشاركة الوجدانية في ليلة العمر التي جمعت بين نجومية المستطيل الأخضر وصخب الاحتفالات الشعبية.

وصلة رقص كروية

ولم يكتفِ نجوم الدوري بالحضور الرسمي والمصافحة، بل خلعوا عباءة النجومية وانخرطوا في وصلات رقص حماسية رفقة العريس ابتهاجاً بزفافه، في مشهد خطف أنظار الحضور وأضفى طابعاً عائلياً ومرحاً على الأجواء، عاكسين عمق الصداقة التي تجمع اللاعبين خارج خطوط الملعب.

إيقاعات "أورتيجا" وأهل "طنباره"

وعلى وقع إيقاعات المطرب الشعبي "أورتيجا" الذي تولى إحياء الحفل، دخل "عبد القادر" في وصلة رقص خاصة لعروسه "نيرة"، وسط حشد كبير من أصدقاء الطفولة وأقارب اللاعب الذين زحفوا من مسقط رأسه بقرية "طنباره" بمركز السنبلاوين، ليجتمع أبناء القرية ونجوم الكرة في احتفالية واحدة مزجت بين الأصول الريفية والأجواء الحديثة.