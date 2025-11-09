إعلان

أمازون تطلق تطبيقا جديدا للمنتجات منخفضة السعر في 14 سوقا

كتب : محمود الهواري

12:55 م 09/11/2025

شركة أمازون

أعلنت شركة أمازون عن توسع خدمة التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة لتشمل 14 سوقا إضافية، تحت اسم"Amazon Bazaar" .

وتأتي هذه الخطوة في إطار منافسة أمازون للشركات الصينية مثل "شي إن" و"تيمو"، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المنخفض التي تبحث عن صفقات أرخص، خاصة في ظل تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات، بحسب "رويترز".

وسيتم إطلاق تطبيق منفصل لخدمة Amazon Bazaar، يشبه تطبيق "Amazon Haul"، ويوفر غالبية المنتجات بأسعار أقل من 10 دولارات، وبعضها بأسعار تبدأ من دولارين، وتشمل السلع المنزلية والأزياء وغيرها من المنتجات اليومية.

تشمل الأسواق الجديدة: الكويت، قطر، البحرين، عمان، هونغ كونغ، الفلبين، تايوان، بيرو، الإكوادور، الأرجنتين، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، جامايكا، ونيجيريا.

وسيكون التطبيق متاحا على نظامي "iOS" و"أندرويد"، مع خطط لتوسيع الوصول إلى أسواق إضافية في الأشهر المقبلة.

في بعض الأسواق مثل السعودية والإمارات والمكسيك، كانت أمازون قد أطلقت تطبيق "Amazon Haul" تحت اسم Bazaar، ويظل متاحا من خلال تطبيق التسوق الرئيسي.

وأوضحت الشركة أن استخدام اسمين مختلفين لنفس مجموعة المنتجات منخفضة التكلفة يهدف إلى التوافق مع تفضيلات اللغة والثقافة المحلية لكل سوق.

