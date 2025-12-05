جوجل تعلن حظر منصات التواصل دون سن 16 في هذه الدولة وما القصة

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل الأربعاء الماضي، التزامها بالقانون الأسترالي الجديد الذي يحظر وصول الأشخاص دون سن 16 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو القانون المقرر بدء سريانه في 10 ديسمبر المقبل، لكنها حذرت من أن هذه القيود قد تجعل منصة الفيديو “يوتيوب” أقل أمانا للأطفال.

وقالت راشيل لورد، مديرة السياسات العامة لدى جوجل ويوتيوب أستراليا، في منشور على مدونة الشركة، إن التنظيم السريع لا يفهم طبيعة المنصة وطريقة استخدام الشباب الأسترالي لها، مضيفة أن هذا القانون لن يفي بوعده بحماية الأطفال على الإنترنت بل قد يجعل الأطفال الأستراليين أقل أمانا على يوتيوب.

تفاصيل القانون الأسترالي الجديد

تنص التشريعات التي أقرها البرلمان الأسترالي العام الماضي على السماح بالوصول إلى منصات مثل تيك توك وسناب شات ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام فقط لمن يبلغون 16 عاما أو أكثر، كما يشمل القانون استثناءات لخدمات الصحة والتعليم بما في ذلك يوتيوب كيدز وماسنجر وواتساب.

ويتطلب القانون من بعض منصات التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات لمنع الأستراليين دون 16 عاما من إنشاء حساب أو الاحتفاظ به مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.5 مليون دولار أمريكي) في حال عدم الامتثال.

تأثير الحظر على المستخدمين الشباب

وأوضحت لورد أن أي مستخدم دون سن 16 سيسجل خروجه تلقائيا من حسابه على يوتيوب إلا أن المشاهدين سيظلون قادرين على مشاهدة المحتوى أثناء تسجيل الخروج، مضيفة أن المستخدمين دون 16 عاما سيفقدون الوصول إلى ميزات مثل الاشتراكات وقوائم التشغيل والإعجابات وإعدادات الرفاهية الرقمية مثل أخذ استراحة وتذكيرات وقت النوم كما لن تكون قنواتهم قابلة للعرض أو الإدارة.

تساؤلات حول فعالية القانون في حماية الأطفال

وتثير هذه القيود تساؤلات حول مدى فعالية الحظر في تحقيق حماية أفضل للأطفال في ظل الاعتماد الكبير على منصات الفيديو والتواصل الاجتماعي وكيفية تعامل المنصات مع المستخدمين الشباب بشكل آمن دون التأثير على تجربة المشاهدة والاستخدام.