إسرائيل تخصص 35 مليار دولار لقوات الاحتلال بموازنة 2026

كتب-عبدالله محمود:

06:17 م 05/12/2025

بنيامين نتنياهو

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على ميزانية الدولة لعام 2026.

وقال مكتب نتنياهو، إنه تم تخصيص 112 مليار شيكل "3 مليار دولار" لجيش الاحتلال، بزيادة عن 90 مليار شيكل "28 مليار دولار" التي كانت مُخصصة في مسودة سابقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أقرت إطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة بنحو 25%، يأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

في عام 2024، أنفقت إسرائيل أكثر من 31 مليار دولار بسبب حربها على قطاع غزة ولبنان.

بنيامين نتنياهو مكتب رئيس حكومة الاحتلال ميزانية إسرائيل لعام 2026 وزارة الدفاع الإسرائيلية

