موتورولا تعلن الحرب على آبل وسامسونج بهاتفها "Edge 70".. المواصفات والأسعار

كتب : محمود الهواري

02:41 م 04/11/2025
أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد "Edge 70" عبر مواقعها الأوروبية، في خطوة وصفت بأنها "إعلان حرب" على الهواتف الرائدة فائقة النحافة مثل iPhone Air وGalaxy S25 Edge.

ويأتي Edge 70 بهيكل فائق النحافة لا يتجاوز 5.99 ملم ووزن خفيف يبلغ 159 جراما فقط، مع تصميم يجمع بين الأناقة والمتانة بفضل هيكل الألومنيوم عالي الجودة وواجهة من زجاج Gorilla Glass 7i وظهر من النايلون المنسوج.

ورغم نحافته اللافتة، يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 4800 ملي أمبير/ساعة مصنوعة من السيليكون والكربون، تدعم الشحن السلكي 68 واط واللاسلكي 15 واط.

يحمل الجهاز تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، ومعيار MIL-STD 810H لمتانة الاستخدام، ويتوافر بثلاثة ألوان مميزة معتمدة من Pantone: Lilly Pad، Gadget Grey، Pronzie Green.

من حيث الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 الجديد، وذاكرة RAM 12 جيجابايت LPDDR5X وسعة تخزين 512 جيجابايت.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع pOLED بقياس 6.67 بوصة ودقة 2712×1220 مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة.

في الكاميرات، يقدم Edge 70 تجربة تصوير قوية بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بتثبيت بصري، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي 50 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع وعد من موتورولا بتقديم 4 تحديثات رئيسية للنظام و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويبلغ سعره في أوروبا 799 يورو أو 699 جنيها إسترلينيا، وفقا لموقع GSMArena.

شركة موتورولا موتورولا آبل سامسونج

