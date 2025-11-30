إعلان

ما الذي تخطط له أوبن إيه آي داخل تطبيقها الأشهر "شات جي بي تي"؟

كتب : محمود الهواري

06:53 م 30/11/2025

شات جي بي تي

كشفت تسريبات جديدة عن استعداد شركة "أوبن إيه آي" لإدخال الإعلانات إلى روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي"، في خطوة قد تغير شكل تجربة المستخدم خلال الفترة المقبلة.

ونشر المهندس تيبور بلاهو من منصة "AIPRM" المعروفة بكشف تسريبات مشابهة سابقا تدوينة على منصة إكس عرض فيها أجزاء من الشيفرات البرمجية للإصدار التجريبي 1.2025.329 من تطبيق شات جي بي تي لهواتف أندرويد.

وأظهرت الشيفرات إشارات واضحة إلى ميزات تحمل أسماء مثل "إعلانات" و"إعلانات البحث" و"العرض الدوار لإعلانات البحث"، بحسب ما نقله موقع "ماشابل" المتخصص في التكنولوجيا.

وإذا تم اعتماد هذه الميزات رسميا، فهذا يعني أن النسخة المجانية من التطبيق ستبدأ في عرض الإعلانات، رغم أن "أوبن إيه آي" كانت تفضل سابقا الاعتماد على الاشتراكات وخدمات واجهة البرمجة كمصدر أساسي للإيرادات.

وتشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي" إلى أن الشركة ما زالت بعيدة عن تحقيق الأرباح، ولن تصبح رابحة قبل عام 2030، كما تحتاج إلى جمع نحو 207 مليارات دولار لتمويل خطط توسعها المقبلة.

ورغم التردد، لم تغلق الشركة الباب تماما أمام الإعلانات، إذ قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان في بودكاست خلال الصيف الماضي إن الشركة لم تطلق أي منتج إعلاني حتى الآن، لكنه لا يعارض الفكرة، موضحا أن تطبيقها يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

ويذكر أن نحو 800 مليون مستخدم يتفاعلون أسبوعيا مع شات جي بي تي، وهو ما يجعله منصة ضخمة وجاذبة للمعلنين إذا قررت "أوبن إيه آي" المضي قدما في هذا الاتجاه.

شات جي بي تي أوبن إيه آي روبوت الدردشة

