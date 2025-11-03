جوجل تطلق ميزة جديدة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة احترافية

أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق صور جوجل تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بسهولة وسرعة أكبر عبر قوالب تحرير جاهزة تتضمن موسيقى ونصوصا وتأثيرات متزامنة مع الإيقاع.

وتعد الميزة الجديدة تطويرا لأداة Highlight Video التي أطلقتها الشركة عام 2023 لكنها تأتي هذه المرة بطابع أكثر تفاعلا واحترافية لتسهيل إنتاج مقاطع جذابة دون الحاجة لمهارات مونتاج متقدمة أو برامج خارجية.

ووفقا لما نشره موقع PhoneArena أوضحت جوجل أن القوالب الجديدة مجهزة مسبقا بعناصر كاملة تشمل موسيقى وخلفيات جاهزة ولقطات مقطوعة تلقائيا على إيقاع الموسيقى وأماكن مخصصة لإضافة النصوص.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

بحسب صفحة الدعم الرسمية من جوجل يمكن استخدام القوالب الجديدة عبر الخطوات التالية فتح تطبيق "صور جوجل" الضغط على Create > Highlight video اختيار القالب المفضل من بين القوالب المتاحة تحديد الصور والمقاطع يدويا أو باستخدام ميزة Help me select التي تقترح المحتوى تلقائيا حسب الأشخاص أو الأماكن أو التواريخ الضغط على Next لتوليد الفيديو مع إمكانية تعديل الموسيقى أو النصوص قبل حفظه.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة لم تصل بعد إلى جميع المستخدمين إذ لا يزال بعضهم يرى الإصدار القديم من أداة Highlight Video لكنها بدأت بالوصول تدريجيًا حول العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي جوجل لتعزيز موقعها بين أدوات إنشاء المحتوى السريع في وقت تهيمن فيه تطبيقات مثل تيك توك وكاب كت على مجال الفيديو القصير ورغم أن تطبيق "صور جوجل" اشتهر بإدارة الصور وتنظيم الذكريات إلا أن أدواته الإبداعية ظلت لفترة طويلة أقرب إلى الوظائف التقليدية منها إلى الترفيهية.