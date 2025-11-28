مواصفات وأسعار Samsung Galaxy A16

يستمر هاتف سامسونج Galaxy A16 نسخة 4G في جذب المستخدمين بفضل شاشته Super AMOLED الكبيرة قياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز مما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة.

ويعتمد الهاتف على معالج Mediatek Helio G99 ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومات Mali-G57 MC2 ويقدم خيارات تخزين تصل إلى 128 أو 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت مع إمكانية زيادة السعة عبر بطاقةMicroSD .

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 ويضمن ست سنوات من تحديثات النظام لتعزيز استقرار الأداء على المدى الطويل، إذ يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تشمل كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بفتحة F/1.8 ودعم التثبيت البصري OIS وكاميرا ثانية 5 ميجابكسل للتصوير بزوايا واسعة وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل وتدعم الكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بجودة 1080P FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة F/2.0 مع دعم تسجيل الفيديو بنفس الجودة.

مزود الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط مع سماعة Mono ومنفذ سماعات 3.5 ملم ويدعم الهاتف شبكات 2G و3G و4G ويأتي مع Wi-Fi 5 مزدوج النطاق وBluetooth 5.3 ومنفذ USB Type-C مع دعم OTG وتقنية NFC في بعض الأسواق.

ويحتوي الهاتف على نظام تحديد المواقع GPS مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS ومستشعرات التسارع والبوصلة والتقارب ومستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة بالإضافة إلى فتح القفل عبر التعرف على الوجه والهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54.

يتوفر الهاتف بألوان الأبيض والرمادي والأخضر ويزن 200 جرام مع أبعاد 164.4×77.9×7.9 ملم ويبدأ سعره من 9,660 جنيهًا مصريًا ليكون خيارا للفئة المتوسطة.