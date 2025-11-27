"كوبايلوت" يتوقف عن العمل على "واتساب" رسميا في 15 يناير

أعلنت "مايكروسوفت" أن روبوت الدردشة الذكي "كوبايلوت" سيتوقف عن العمل على تطبيق "واتساب" بدءا من 15 يناير، وذلك إثر تغييرات جديدة ومفاجئة في سياسات المنصة المملوكة لـ "ميتا".

ولن يتمكن المستخدمون اعتبارا من هذا التاريخ من مواصلة المحادثة مع "كوبايلوت" عبر "واتساب"، وسيكون عليهم الانتقال لاستخدام تطبيقات "مايكروسوفت" الرسمية أو نسخة الويب الخاصة بالروبوت.

ويعود قرار الإيقاف إلى تحديث أجرته "واتساب" الشهر الماضي على سياسات WhatsApp Business API، حيث أوضحت المنصة أنها لن تسمح بعد الآن للروبوتات العامة بالاعتماد على واجهة الأعمال في تقديم خدماتها، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتهدف "واتساب" من هذه الخطوة إلى تخصيص موارد الواجهة للشركات التي تستخدمها في خدمة عملائها، ما يعني إغلاق الباب أمام نشر روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة عبر التطبيق، بما في ذلك "كوبايلوت"، و"شات جي بي تي"، و"Perplexity"، وغيرها.

وكانت "OpenAI" قد أعلنت بالفعل نيتها إيقاف دمج "شات جي بي تي" مع "واتساب" خلال يناير امتثالا للسياسات الجديدة.

بالنسبة لمستخدمي "كوبايلوت" على "واتساب"، فإن سجلات الدردشة لن تُنقل تلقائياً عند الانتقال إلى تطبيقات "مايكروسوفت"، لأن الروبوت كان يعمل دون تسجيل دخول. وتنصح الشركة المستخدمين الذين يريدون الاحتفاظ بمحادثاتهم باستخدام أدوات التصدير المدمجة في "واتساب" قبل حلول الموعد المحدد في 15 يناير.

وستغير هذه السياسة الجديدة شكل تواجد روبوتات الذكاء الاصطناعي على منصات المراسلة، وتدفع الشركات إلى إعادة التفكير في طرق تقديم خدماتها عبر التطبيقات الأكثر انتشارا حول العالم.