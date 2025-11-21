أوبن إيه آي تطلق المحادثات الجماعية في شات جي بي تي عالميا

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، أمس الخميس، إطلاق ميزة المحادثات الجماعية في روبوت الدردشة "شات جي بي تي" عالميا، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين، سواء على الباقات المجانية أو المدفوعة، بما في ذلك Plus وPro.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من اختبار الميزة في عدد من المناطق، من بينها اليابان ونيوزيلندا، إذ تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين التعاون معا ومع "شات جي بي تي" نفسه داخل محادثة مشتركة واحدة.

وبحسب تقرير لموقع TechCrunch، ترى "أوبن إيه آي" أن هذه الميزة تحول "شات جي بي تي" من مجرد مساعد شخصي إلى مساحة عمل وتعاون تجمع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل للتخطيط والإبداع واتخاذ القرارات.

وتشمل الاستخدامات المحتملة تنسيق الرحلات، وكتابة المستندات المشتركة، وحسم النقاشات، والعمل على الأبحاث الجماعية، بينما يتولى "شات جي بي تي" مهام البحث والتلخيص والمقارنة.

ويمكن لما يصل إلى 20 مستخدما المشاركة في محادثة واحدة، شرط قبول الدعوة، إذ أشارت الشركة إلى أن الإعدادات الشخصية وميزة الذاكرة تظل خصوصية لكل مستخدم دون مشاركتها داخل المجموعة.

ولبدء محادثة جماعية، يمكن الضغط على أيقونة الأشخاص وإضافة المشاركين مباشرة أو من خلال مشاركة رابط دعوة، على أن ينشئ كل مستخدم ملفا تعريفيا مبسطا يضم الاسم واسم المستخدم والصورة الشخصية.

وأوضحت الشركة أن إضافة مشارك جديد إلى محادثة جارية يؤدي تلقائيا إلى إنشاء محادثة جديدة، بينما تبقى المحادثة الأصلية كما هي دون تغيير.

وقالت "أوبن إيه آي" إن "شات جي بي تي" قادر على التمييز بين توقيت التدخل المناسب وتوقيت الصمت داخل المحادثة، مع إمكانية طلب تدخله يدويًا عند الحاجة. إضافةً إلى ذلك، يستطيع الروبوت التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية.

وتعد هذه الميزة خطوة جديدة ضمن مساعي الشركة لتحويل "شات جي بي تي" من أداة محادثة تقليدية إلى منصة اجتماعية تعاونية.

وأكدت الشركة في رسالة لـ TechCrunch أن هذه الميزة مجرد بداية لرؤية أوسع تهدف لجعل "شات جي بي تي" شريكا أكثر حضورا في المحادثات الجماعية، وداعمًا لعمليات التخطيط والإبداع والعمل المشترك.