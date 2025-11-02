5 مواد داخل بيتك تضعف سرعة الإنترنت دون أن تدري.. تعرف عليها

في وقت أصبحت فيه سرعة الإنترنت عنصرا لا يقل أهمية عن الكهرباء والمياه في حياتنا اليومية، يتفاجأ كثير من المستخدمين ببطء الشبكة رغم امتلاكهم راوتر حديث أو اشتراكهم في باقات مرتفعة السرعة.

وغالبا ما يلقى اللوم على شركات الاتصالات، لكن الحقيقة أن العائق في أحيان كثيرة يكون داخل المنازل نفسها، إذ توجد مواد وأجهزة شائعة تضعف إشارات الواي فاي بشكل ملحوظ دون أن يدرك المستخدمون السبب الحقيقي وراء تراجع الأداء.

أبرز العوامل التي تضعف سرعة الإنترنت

1 المعادن

الأبواب والهياكل المعدنية الكثيفة تعد من أكثر ما يعرقل إشارات الواي فاي، إذ تمتص الموجات أو تعكسها، خاصة إذا كان الراوتر محاطا بها أو في مكان مغلق.

2 الخرسانة

الجدران الخرسانية المسلحة تشكل حاجزا صلبا أمام الإشارات اللاسلكية، وكلما زادت سماكتها زاد تأثيرها السلبي على قوة الاتصال داخل الغرف.

3 البلاط والسيراميك

يبدو بلاط الأرضيات وجدران الحمامات والمطابخ غير مؤثر، لكنه في الواقع من أكثر المواد التي تُضعف الإشارة عندما يغطي مساحات كبيرة.

4 الزجاج والنوافذ

النوافذ المزودة بطبقات معدنية عاكسة أو زجاج منخفض الانبعاثية تعكس جزءا كبيرا من الإشارة، مما يجعل الشبكة في الغرف أو الطوابق الأخرى أضعف.

5 الأجهزة المنزلية

الميكروويف، الغسالة، الثلاجة، والتكييف تصدر تداخلات كهرومغناطيسية وتحتوي على معادن تعيق مرور الإشارة، لذا ينصح بإبعاد الراوتر عنها.

نصائح لتحسين سرعة الإنترنت في المنزل:

-ضع الراوتر في موقع مرتفع ومركزي بعيد عن الأجهزة الثقيلة

-تجنب وضعه خلف الأثاث أو داخل خزانات مغلقة

-استخدم مقويات إشارة أو مكررات "واي فاي" في المنازل الكبيرة أو التي تحتوي على جدران سميكة