تغييرات جديدة في أسعار وخيارات الدفع داخل متجر التطبيقات "Google Play"

كتب- محمود الهواري

حدثت شركة جوجل رسميا سياسة متجرها للتطبيقات "Google Play"، لتسمح لمطوري تطبيقات أندرويد بتقديم خيارات دفع بديلة وربط تطبيقاتهم بأنظمة دفع خارجية.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط قضائية كبيرة، أبرزها الحكم الصادر في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة ألعاب الفيديو إيبك غيمز ضد جوجل، وأجبرت الشركة على فتح نظام الدفع داخل التطبيقات على نظام أندرويد أمام خيارات أخرى.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان مطوري التطبيقات استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم بدلا من نظام Google Play Billing، بالإضافة إلى إمكانية ربط صفحات الدفع الخارجية مباشرة داخل التطبيقات، وفقا لتقرير نشره موقع Digital Trends المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويطبق خيار الدفع عبر وسائل خارجية حاليا في الولايات المتحدة فقط، كجزء من امتثال جوجل لأمر المحكمة الأمريكية، على أن يستمر هذا الإجراء حتى الأول من نوفمبر 2027، وهو موعد انتهاء سريان أمر المحكمة الجزئية، ما يعني أن القواعد قد تُراجع أو تتغير لاحقًا.

ويعد هذا التغيير خطوة مهمة، إذ كانت جوجل سابقا تمنع المطورين من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر Play Store، وألزمتهم باستخدام نظامها للدفع، ما منحها عمولة على كل عملية شراء تقريبا تتم عبر تطبيقات أندرويد.

أما بعد التحديث الجديد، فقد أصبح المطورون يتمتعون بحرية أكبر في إدارة المدفوعات والترويج للعروض داخل التطبيقات خارج نظام جوجل، وهو ما يمثل تحولا رئيسيا في سياسات الشركة تجاه مطوري أندرويد.