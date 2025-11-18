تغيير روتيني أم خلل خفي.. من تسبب في عطل "Cloudflare" الذي أربك العالم؟

شهد عدد كبير من مستخدمي الإنترنت حول العالم صباح الثلاثاء تعطلا واسعًا في مواقع وخدمات كبرى شملت"ChatGPT" و"Claude" و"Spotify" وإكس، وذلك بعد خلل ضرب البنية التحتية لشركة "Cloudflare" التي تعد من أهم مزودي خدمات حماية وتسريع الإنترنت عالميا.

وأعلنت الشركة عبر صفحة الحالة الخاصة بها مع ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي أنها حددت المشكلات وبدأت في تنفيذ إصلاح عاجل، قبل أن تؤكد الشركة بعد أقل من ساعتين من الإعلان أنها طبقت الحل وأن الخدمات عادت تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، مع استمرار مراقبة أداء الشبكة لرصد أي أخطاء متبقية.

وأوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا بالشركة "Dane Knecht"، أن الخلل كان ناتجا عن خطأ كامن ظهر بعد تغيير روتيني في الإعدادات، وهو ما تسبب في تدهور واسع في الشبكة.

وأكد Knecht أن ما حدث لم يكن هجوما إلكترونيا، وإنما نتيجة لخلل غير مكتشف في خدمة تعتمد عليها " Cloudflare" في تخفيف هجمات الروبوتات.

وأشار إلى أن الخطأ لم يظهر خلال الاختبارات وأن الشركة "خذلت عملاءها والإنترنت على نطاق أوسع" على حد وصفه، متعهدا بنشر تحليل تقني مفصل خلال ساعات، مضيفا "أعلم أن الأمر تسبب في ألم حقيقي اليوم، ونعد بضمان عدم تكرار مثل هذا العطل".

ورغم إعلان تطبيق الإصلاح، نبهت الشركة إلى أن بعض العملاء قد يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم أو استخدامها، مؤكدة استمرار المراقبة للتأكد من عودة الشبكة إلى كامل طاقتها.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أقل من شهر على عطل مشابه ضرب خدمات Amazon Web Services، في تذكير جديد بأن بنية الإنترنت العالمية تعتمد على عدد محدود من الشركات، وأن أي خلل فيها ينعكس فورا على ملايين المستخدمين حول العالم.

وتسبب هذا العطل في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى مواقع وخدمات متعددة، من بينها ChatGPT ومنصة إكس وعدد من المواقع الإخبارية ومنها مصراوي، إذ ارتفعت شكاوى المستخدمين بحسب بيانات موقع Down Detector، بشأن صعوبة فتح المنصات أو استخدامها.

وتزامن ذلك مع مواجهة Cloudflare نفسها مشكلات داخلية في منصة دعم العملاء، بالإضافة إلى أعمال صيانة مجدولة في عدد من مراكز البيانات، بينها مركز فرانكفورت، لدرجة أن موقع متابعة حالة الأعطال التابع للشركة تأثر لفترة قصيرة.

وتعتبر Cloudflare من الأعمدة الأساسية للإنترنت العالمي، إذ تعتمد عليها مئات الآلاف من المواقع والشركات لتوفير الحماية من الهجمات الإلكترونية وتسريع تحميل الصفحات.

وشهدت الشركة انقطاعات مشابهة على مدار الفترة الماضية، أبرزها تعطل كبير في يوليو 2019 بسبب خلل برمجي أدى إلى توقف آلاف المواقع لمدة نصف ساعة، وانقطاع آخر في يونيو 2022 أثر على 19 مركز بيانات واستمر لأكثر من ساعة ونصف.

ولا تزال Cloudflare تعمل على احتواء آثار العطل الأخير، فيما تتواصل بلاغات مستخدمين من أنحاء مختلفة بالعالم حول مشكلات في الوصول إلى الخدمات المعتمدة على بنيتها الأساسية، مؤكدة أنها تراقب الوضع لحظة بلحظة لضمان عودة الاستقرار الكامل لشبكتها.