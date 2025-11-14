أجرى فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا تجربة مثيرة للجدل، استخدم خلالها صور نحو 96 ألف خريج ماجستير إدارة أعمال لتدريب خوارزمية ذكاء اصطناعي على تحليل ملامح الوجه والتنبؤ بالسمات الشخصية مثل الانفتاح، الضمير، والقبول الاجتماعي، بهدف معرفة مدى ارتباطها بالنجاح المهني.

وقد أظهرت النتائج بشكل صادم أن الذكاء الاصطناعي استطاع التنبؤ جزئيا بمن سيكون ناجحا في المستقبل الوظيفي فقط من خلال صورة، بما في ذلك توقعات الدخل والمناصب.

هذه النتائج أثارت موجة واسعة من الجدل الأخلاقي والقانوني، إذ يفتح الاعتماد على ملامح الوجه لتقييم الكفاءة الوظيفية الباب أمام التمييز والتحيز، وهو ما تحذر منه القوانين الدولية لمكافحة التمييز في العمل.

ويشير النقاد إلى أن هذه التقنية قد تستخدم لتبرير قرارات التوظيف أو الإقصاء بطرق يصعب الطعن فيها، إذ تخفي الانحيازات البشرية خلف موضوعية الخوارزميات.

ولا يتوقف الأمر عند سوق العمل فقط، فالباحثون يختبرون التقنية نفسها في مجالات أخرى مثل تقييم الجدارة الائتمانية، أي استخدام ملامح الوجه لتقدير احتمالية سداد القروض.

وقد ينظر إلى ذلك كأداة مفيدة لمن يفتقرون إلى سجل مالي، يحمل الجانب الآخر تحذيرا شديدا: "عذرا، خوارزميتنا رأت أنك تبدو كخطر ائتماني".