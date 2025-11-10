تطبيق Sora يجذب مئات الآلاف في يومه الأول على أندرويد.. ما هو؟

شهد تطبيق "Sora"، التابع لشركة أوبن أيه آي المطورة لروبوت الدردشة شات جي بي تي، انطلاقة قوية في يومه الأول على متجر Google Play، بعدما سجل نحو 470 ألف عملية تنزيل في الأسواق التي أتيح فيها، وفقا لتقديرات منصة Appfigures المتخصصة في بيانات وتحليلات التطبيقات.

وأوضحت المنصة أن إطلاق التطبيق على نظام أندرويد جاء أقوى بأربع مرات من إصدار iOS، مع زيادة في عدد التثبيتات بنسبة 327%، إلا أن المقارنة بين النسختين ليست دقيقة تماما، بحسب تقرير نشره موقع "TechCrunch" المتخصص في شؤون التكنولوجيا.

ففي الوقت الذي اقتصر فيه توفر التطبيق على مستخدمي iOS في الولايات المتحدة وكندا وبنظام الدعوات فقط، جاء طرحه على أندرويد أوسع نطاقا، إذ شمل الولايات المتحدة، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، وفيتنام، كما ألغت الشركة شرط الدعوة في أواخر أكتوبر لتسهيل الوصول إليه في أسواقها الرئيسية.

وعلى الرغم من محدودية الإتاحة في بدايته، حقق تطبيق Sora على نظام iOS أكثر من مليون عملية تثبيت خلال أسبوعه الأول، وتصدر قائمة التطبيقات في متجر App Store، ولا يزال حتى الآن ضمن أفضل التطبيقات المجانية لآيفون في الولايات المتحدة.

كما قامت منصة Appfigures بمراجعة تقديراتها السابقة لتنزيلات التطبيق على iOS، إذ رفعت الرقم من 56 ألف عملية تنزيل في اليوم الأول إلى 110 آلاف عملية تقريبا، منها نحو 69,300 تثبيت في الولايات المتحدة.

ما هو تطبيق"Sora"؟

أطلق "OpenAI" تطبيق "Sora" لنظام iOS في 30 سبتمبر، ليتيح للمستخدمين تصفح مجموعة من مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع خاصة بهم باستخدام نموذج "Sora 2" الجديد.

ويتيح التطبيق إدراج صور المستخدم أو صور أصدقائه في مقاطع الفيديو عبر ميزة "Cameos". كما يسمح لمستخدمي التطبيق بتحديد كيفية استخدام صورهم، بعد أن أثار التطبيق ردود فعل سلبية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وبحسب OpenAI، يمثل "Sora" جيلا جديدا من التطبيقات الاجتماعية التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشاركة المحتوى، معتمدا على نموذج Sora 2 لتوليد مقاطع فيديو قصيرة من أوامر نصية، وتصميم أفاتار يحاكي ملامح المستخدم وصوته، ومشاركة الإبداعات مع المجتمع داخل التطبيق.

منافسة مع تيك توك وميتا

مع دخول "Sora" ساحة المحتوى الاجتماعي، تواجه OpenAI منافسة مباشرة من منصات كبيرة مثل تيك توك و"ميتا"، التي أطلقت قسم الفيديو التوليدي "Vibes"، بالإضافة إلى شركات ناشئة متخصصة مثل Runway AI وMidjourney.

إمكانيات تقنية متقدمة

جاء نموذج "Sora 2" بقدرات محسّنة لمعالجة تحديات توليد الفيديو، بما يشمل الالتزام بقوانين الفيزياء وحركة السوائل والجاذبية، وتحسين دقة تنفيذ الأوامر النصية المتتابعة، وتوليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة بعدة لغات، ما يجعله أداة جذابة لصناع السينما.