10 خطوات بسيطة تخلي الإنترنت في بيتك أسرع من أي وقت

تعد مشاكل بطء الإنترنت أو انقطاع الاتصال من أكثر المشكلات شيوعا في المنازل، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الشبكات اللاسلكية في العمل.

ومع أن أسباب ضعف الإشارة متعددة، فإن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن أن تُحدث فارقا كبيرا في تحسين أداء شبكة الواي فاي المنزلية.

فيما يلي 10 نصائح موثوقة قدمها خبراء الشبكات في مايكروسوفت للمساعدة في تعزيز سرعة واستقرار الاتصال اللاسلكي:

1- اختيار موقع مركزي لجهاز التوجيه (الراوتر)

ضع الراوتر في منتصف المنزل لضمان توزيع الإشارة بالتساوي وإذا كان المنزل من طابقين، حاول وضعه في مكان مرتفع بالطابق السفلي حتى تصل الإشارة بوضوح للطابق العلوي.

2- رفع الراوتر عن الأرض

ابتعد عن وضع الجهاز على الأرض أو بجانب الجدران السميكة والمعادن، لأنها تعيق انتشار الإشارة وتضعفها.

3- استبدال هوائي الراوتر

الهوائيات التقليدية تبث الإشارة في جميع الاتجاهات، ما يهدر جزءا منها، إذ ينصح باستبدال الهوائي العادي بآخر عالي الكسب لتوجيه الإشارة في الاتجاه الذي تحتاجه.

4- تقليل التداخل اللاسلكي

تعمل أجهزة مثل الميكروويف والهواتف اللاسلكية على نفس تردد الواي فاي (2.4 جيجاهرتز)، مما يسبب تداخلًا بالإشارة، حيث أن استخدم أجهزة تعمل على ترددات أحدث أو ضع الراوتر بعيدا عنها.

5- استبدال محول الشبكة اللاسلكية

إذا كان جهاز الكمبيوتر لا يتلقى الإشارة جيدًا، جرب محول شبكة USB خارجي مزودا بهوائي لتحسين استقبال الإشارة.

6- إضافة مكرر

المكرر اللاسلكي يساعد على تقوية الإشارة في المناطق البعيدة داخل المنزل، إذ احرص على وضعه في منتصف المسافة بين الراوتر والأجهزة لتغطية فعّالة.

7- تغيير القناة اللاسلكية

يمكن لبعض القنوات أن تكون مزدحمة، إذ عليك تجربة تغيير القناة من إعدادات الراوتر لتقليل التداخل وتحسين الأداء، وسيكتشف جهازك القناة الجديدة تلقائيا.

8-تحديث البرنامج الثابت

تصدر الشركات المصنعة تحديثات دورية لتحسين الأداء والأمان، لذا عليك زيارة موقع الشركة المنتجة لجهازك للحصول على آخر التحديثات.

9- استخدام أجهزة من نفس الشركة المصنعة

يفضل أن تكون جميع مكونات الشبكة (الراوتر والمحول والأجهزة) من الشركة نفسها لتحقيق أفضل توافق وأداء ممكن.

10- ترقية الأجهزة إلى أحدث التقنيات

إذا كنت تستخدم راوترا قديما، ففكر في ترقية أجهزتك لتقنيات أحدث مثل Wi-Fi 6، والتي توفر سرعة أعلى واستقرارًا أفضل في البيئات المزدحمة.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تعزيز سرعة الإنترنت واستقرار الشبكة في منزلك دون الحاجة إلى تدخل فني أو تكاليف كبيرة.