تغيير فيسبوك وإعادته إلى جذوره الاجتماعية.. ما خطة مارك الجديدة؟

في إطار خطة يقودها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لإعادة "تجربة فيسبوك الأصلية" القائمة على التفاعل بين الأصدقاء والمجتمعات، أعلنت شركة ميتا عن سلسلة تحديثات كبرى لميزة مقاطع الفيديو القصيرة Reels، تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين وجعل المنصة أكثر جاذبية في مواجهة المنافسة المتصاعدة مع تيك توك ويوتيوب.

ويرى زوكربيرج أن تحسين تجربة الفيديو يمثل ركيزة أساسية في تلك الاستراتيجية، مؤكدا أن فيسبوك يسعى لاستعادة مكانته كمنصة اجتماعية محورية تجمع المستخدمين حول المحتوى والتفاعل الحقيقي.

أوضحت الشركة أن خوارزمية التوصيات أصبحت أكثر ذكاء وقدرة على فهم اهتمامات المستخدمين في وقت أقصر، مما يسمح بعرض محتوى أحدث وأكثر ارتباطًا بتفضيلاتهم.

وأشارت إلى أن نسبة ظهور المقاطع الجديدة التي ينشرها صناع المحتوى في اليوم نفسه ارتفعت بنسبة 50%، وهو ما يعزز تجربة مشاهدة المحتوى في الوقت الفعلي.

فقاعات الأصدقاء

كشفت ميتا أيضا عن ميزة جديدة تحمل اسم فقاعات الأصدقاء (Friend Bubbles)، تظهر في الزاوية السفلية من الفيديو لتوضح ما إذا كان أحد الأصدقاء قد تفاعل مع المقطع، مع إمكانية بدء محادثة فورية بمجرد النقر عليها، إذ وصفت الشركة هذه الميزة بأنها خطوة لإعادة فيسبوك إلى جذوره الاجتماعية التي بني عليها.

وقالت ميتا في بيان رسمي، إن رؤية تفاعلات الأصدقاء كانت دائما جزءا جوهريا من تجربة فيسبوك، ونواصل تطوير مزايا تعيدنا إلى تلك الجذور.

ارتفاع ملحوظ في نسب المشاهدة

في تقريرها المالي الأخير، أكدت الشركة أن تحسين أنظمة التوصية والترتيب ساهم في رفع الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة الفيديوهات على فيسبوك بأكثر من 20% على أساس سنوي، ما يشير إلى نجاح التحسينات في زيادة التفاعل مع المحتوى القصير.

توحيد التجربة وتبسيط الاستخدام

وفي خطوة سابقة ضمن جهودها لتطوير المحتوى القصير، أعلنت ميتا في يونيو الماضي توحيد جميع مقاطع الفيديو ضمن فئة Reels وإلغاء القيود الزمنية، لتبسيط التجربة وتحفيز نمو المحتوى القصير عبر المنصة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل منافسة قوية بين عمالقة التكنولوجيا فيسبوك وتيك توك ويوتيوب لاستقطاب المستخدمين الأصغر سنا، الذين ينجذبون إلى الفيديوهات القصيرة والتفاعلية كأحد أبرز أشكال المحتوى الرقمي في العالم اليوم.