سامسونج تبدأ طرح تحديث أندرويد 16 لسلسلة جالاكسي إس 22

بدأت شركة سامسونج طرح التحديث الرئيسي الأخير لسلسلة هواتف جالاكسي إس 22، حيث بدأ إصدار واجهة المستخدم "One UI 8" المستند إلى أندرويد 16 في الوصول إلى بعض المناطق.

وبدأت "سامسونج" طرح إصدار "One UI 8" لهواتف "جالاكسي إس 22" و"جالاكسي إس 22 بلس" و"جالاكسي إس 22 ألترا" في أوروبا.

ويعد تحديث أندرويد 16 هذا، الذي يزيد حجمه عن 3 جيجابايت، آخر تحديث رئيسي تتلقاه سلسلة هواتف جالاكسي إس 22، بحسب تقرير لموقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأطلقت سامسونج سلسلة هواتف جالاكسي إس 22 في عام 2022 كأول سلسلة هواتف عالية المواصفات من فئة "غالاكسي إس" تتضمن هاتفا يدعم قلم "S Pen"، وقدمت لغة التصميم الأساسية التي لا تزال "سامسونج" تستخدمها حتى اليوم في سلسلة "جالاكسي إس 25" وإصدارات أخرى.

وتفتقر سلسلة هواتف جالاكسي إس 22 إلى مستوى الدعم البرمجي الذي يقدم حاليا، إذ تلتزم "سامسونج" بأربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لهاتف جالاكسي إس 22، تنتهي بإطلاق إصدار واجهة المستخدم "One UI 8". أُطلقت سلسلة جالاكسي إس 22 بنظام أندرويد 12.

ولا تزال الشركة ملتزمة بدعم تحديثات الأمان لمدة عام آخر على الأقل، وهناك احتمال كبير أن يحصل الجهاز على واجهة "One UI 8.5" بناء على موعد إصدارها، حيث من المتوقع أن تطلق "سامسونج" هذا التحديث في يناير.

وحتى الآن، لا يزال إطلاق أندرويد 16 لسلسلة جالاكسي إس 22 محدودا في أوروبا، ولكن من المتوقع أن يتوسع ليشمل مناطق أخرى خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.