ألمانيا تتجه لحظر الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

05:17 ص 06/10/2025

الهواتف المحمولة

وكالات

تتجه ألمانيا إلى حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية بكافة المدن الألمانية.

وفي مقابلة مع إذاعة "إيه أر دي العامة"، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يوافق على الفكرة عندما سئل عنها.

لكن المستشار أضاف، أن تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة سيكون أصعب بكثير في التنفيذ، مضيفا أن لديه تعاطفا كبيرا مع الدول التي أدخلت مثل هذه القواعد بالفعل.

وقال ميرتس: "يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، وليس اللعب بهواتفهم المحمولة".

ووجد استطلاع حديث أجراه معهد إيفو الألماني، أن 85% من البالغين الألمان يؤيدون تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن يبلغون 16 عاما أو أكبر، وفقا لسكاي نيوز.

الهواتف المحمولة حظر الهواتف المحمولة حظر الهواتف المحمولة في المدارس ألمانيا تحظر الهواتف المحمولة

