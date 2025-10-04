ما سر الجزيرة الغامضة التي لا تسمح إلا بـ 400 زائر؟.. صور

عثر باحثون في شرق هولندا على موقع أثري يعتقد أنه كان مركزا للعبادة الوثنية في القرنين السادس والسابع الميلادي.

وبحسب موقع "لايف ساينس"، يقع الموقع بالقرب من قرية هيزينجن، على بعد حوالي 130 كيلومترا شرق أمستردام، بالقرب من الحدود الألمانية، في منطقة كانت تعرف تاريخيا بأراضي ساكسون، إذ استخدم السكان المحليون الموقع لتقديم قرابين وثنية.

"أموال الشيطان"

وكشفت الحفريات عن ثلاثة مخابئ تحتوي على قطع ذهبية وفضية، إضافة إلى مئات العملات المعدنية التي تعرف باسم "أموال الشيطان"، وهي عملات معدنية وكنوز ثمينة كانت تقدم للآلهة الوثنية.

ومن بين القطع المكتشفة أكثر من 100 عملة ذهبية وفضية، مجوهرات ذهبية كالقلادات والأقراط، وقطع كبيرة من الذهب والفضة، بعضها على شكل فضة مصقولة استخدمت كعملة حسب وزنها.

أدلة على الطقوس والقرابين

أظهرت التحليلات الجيوكيميائية في التربة وجود تحلل العظام، ما يشير إلى تضحيات حيوانية في الموقع. كما عُثر على صف من 14 حفرة أعمدة مصطفة باتجاه الشرق والغرب، ربما استخدمت لرصد شروق وغروب الشمس خلال الاعتدالين الربيعي والخريفي، مما يدل على الطابع الرمزي والديني للموقع.

الطابع الجرماني والآلهة المحتملة

قال جان-ويليم دي كورت، عالم الآثار في وكالة التراث الثقافي الهولندية وقائد التنقيب، إن سكان المنطقة كانوا من الجرمان، وربما لم يطلقوا على أنفسهم اسم ساكسون.

وأشار إلى أن أحد الاحتمالات هو أن الموقع كان مرتبطا بعبادة وودان، النسخة الجرمانية للإله النوردي أودين.

الموقع ودوره في المجتمع القديم

يعتقد الباحثون أن الموقع كان مركزا مهما للطقوس الوثنية وطلب الحماية والخصوبة للأراضي الزراعية القريبة، مع تقديم القرابين عند شروق وغروب الشمس خلال الاعتدالين.