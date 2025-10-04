سامسونج تطلق ثلاثة هواتف اقتصادية جديدة.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية عن إطلاق ثلاثة هواتف ذكية اقتصادية جديدة في السوق الهندي وهي Galaxy M07 وGalaxy A07 وGalaxy F07 .

وتدعم جميع الأجهزة شبكات الجيل الرابع وتتشابه في التصميم والمواصفات مع اختلاف بسيط في الألوان ومنافذ التوافر وفقا لتقرير موقع Gizbot الهندي المتخصص في التكنولوجيا.

الشاشة والتصميم

وتتميز الهواتف الثلاثة بشاشة LCD بتقنية PLS قياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ما يوفر تجربة استخدام سلسة رغم عدم وصول وضوحها إلى شاشات AMOLED المتطورة من سامسونج.

وتحمل الهواتف تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء ويبلغ سمكها 7.6 ملم بينما يأتي ظهر الهواتف مصنوعا من البوليمر المقوى بألياف الزجاج لمنح متانة أفضل مقارنة بالتصميمات البلاستيكية التقليدية.

الأداء والبرمجيات

وتزود الهواتف بمعالج MediaTek Helio G99 مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

وتعمل الهواتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم One UI 7 من سامسونج وتلتزم الشركة بتوفير ستة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وست سنوات من تحديثات الأمان وهو ما يعد ميزة استثنائية في هواتف الفئة الاقتصادية.

الكاميرا والبطارية

وتحتوي الهواتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ضمن نتوء صغير.

مزودة ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 25 واط تكفي لاستخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

الأسعار والألوان.

Galaxy M07 بسعر 6,999 روبية هندية حوالي 84 دولار متوفر باللون الأسود.

Galaxy F07 بسعر 7,699 روبية هندية حوالي 93 دولار متوفر باللون الأخضر فقط.

Galaxy A07 بسعر 8,999 روبية هندية حوالي 108 دولارات متوفر بألوان الأسود الأخضر والبنفسجي الفاتح.